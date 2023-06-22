Пройдите простой тест и узнайте, во сколько лет вы выйдете замуж

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Многие девушки используют все возможные методы, чтобы рассчитать день/возраст/год/месяц их торжественного бракосочетания. И часто в помощь им приходят психологические тесты, которые рассказывают готовы ли они сделать такой важный шаг, и когда он произойдет. А вам интересно узнать, когда вы выйдите замуж?

Пройдите этот простой визуальный тест по картинке и узнайте, во сколько лет вы вступите в брак. Все что нужно сделать это довериться своей интуиции и выбрать один из 8 предложенных на картинке цветков, который больше других притягивает ваше внимание.

Результаты теста:

1 — Тюльпан

Если вы выбрали тюльпан, то, скорее всего, вступите в брак в возрасте 20-23 лет. Вы – "легкий" и позитивный человек, которого окружает множество хороших людей. Романтические и родственные отношения играют важную роль в вашей жизни: вам нравится принимать теплые чувства от второй половинки, а также дарить заботу и внимание своим родным и близким.

2 — Гербера

Если вы выбрали герберы, то согласно тесту, вы вступите в брак в возрасте 35-40 лет. Скорее всего, в настоящий момент у вас нет постоянных отношений, и вы относитесь к браку очень настороженно, считая его далекой перспективой. Однако к 35-40 годам ваше мнение о семье изменится. Наслаждайтесь жизнью и поверьте, любовь сама найдет вас, когда вы не будете ожидать этого.

3 — Гибискус

Если вы выбрали гибискус, то вы выйдете замуж с 31 до 34 лет. Скорее всего, вы – человек, который любит свободу и приключения. Вы всегда открыты для новых открытий: стран, людей, мировоззрений. Потому будете искать для себя такого же открытого и любознательного партнера.

4 — Подсолнух

Если вы выбрали подсолнух, то согласно тесту, вы заключите брак в возрасте от 26 до 30 лет. Подсолнух обычно ассоциируется с радостью и счастьем. Вы – светлая и добродушная личность, которая заряжает своим позитивом всех окружающих, потому вашей второй половинке всегда будет с вами уютно и комфортно. Чтобы отношения с молодым человеком были успешными, он тоже должен быть активным и деятельным, иначе, вам может стать с ним скучно.

5 — Роза

Если вы выбрали розу – символ любви и страсти, то, скорее всего, выйдете замуж в возрасте от 18 до 20 лет. Вы – романтичная и влюбчивая натура, для которой всегда в приоритете любимый человек. Если вы встречаете правильного мужчину, то готовы к созданию семьи даже в самом раннем возрасте. Причем, брак вероятнее всего будет успешным, и не важно, будет это официально зарегистрированный союз или гражданский брак.

6 — Цветок сакуры

Если вы выбрали цветок сакуры, то согласно тесту, вероятнее всего, вы выйдете замуж с 24 до 26 лет. Этот цветок ассоциируется с нежностью и хрупкостью, но в то же время с силой, как физической, так и моральной. Для вас важны как традиции, так и личностный рост, потому идеальным периодом для брака является возраст около 25 лет, когда уже пора создавать семью, и вы уже достигли чего-то в жизни.

7 — Букет

Если вы выбрали не один единственный цветок, а целый букет, то вам сложно выбрать какого-то одного партнера. Но это вовсе не означает, что вы – многолюб, просто, возможно, вы еще не встретили того самого. Вы не верите в любовь на всю жизнь, из каждых отношений вы выносите много уроков и формируете представление, кто вам нужен по жизни.

8 — Увядающий цветок

Если вы выбрали увядающий цветок, то согласно тесту вы, скорее всего, выйдете замуж в возрасте более 40 лет, когда вернете свое "я" после тяжелых предыдущих отношений. К поиску партнера вы подходите слишком ответственно, что не всегда хорошо. Но помните о том, что для любви не существует возрастных преград, встретить свою настоящую любовь можно даже ближе к 40!

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.