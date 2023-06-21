Как ваша форма носа влияет на характер: пройдите простой тест и узнайте о себе больше
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 556
Посмотрите на картинку и выберите ту, которая описывает именно вас
А вы знали, что узнать о характере человека можно не только познакомившись с ним, но и по его поведению и даже форме носа. Оказывается, существует несколько типов и форм носов, каждая из которых влияет на наш характер. По крайней мере так говорят исследователи из Университета Бен-Гуриона в Израиле.
Предлагаем вам пройти небольшой визуальный тест на характер о форме носа. Посмотрите в зеркало в профиль и определите свою форму. После посмотрите на картинку, сопоставьте и читайте описание.
Выберите ту форму носа, котора похожа на вашу, и узнайте о себе и своем характере немного больше:
Результаты теста:
- Нос широкий, длинный с направленным вниз кончиком
Вы творческий человек, оптимист, который имеет открытый взгляд на жизнь. Люди с таким носом очень коммуникабельны и часто имеют вокруг себя множество интересных друзей.
- Нос узкий, длинный и прямой
Люди с таким носом довольно сдержанны. Они тяжело показывают свои эмоции и не любят быть в центре внимания. Они лояльны, имеют прагматичный взгляд на жизнь, на них всегда можно положиться.
- Нос имеет небольшую шишку на переносице
Люди с крючковатым носом очень амбициозные и целеустремленные. У них часто есть твердые убеждения и принципы. Они будут яростно их защищать.
- Орлиный нос
Люди с таким носом решительны и хорошо организованы. Они заботятся о своей карьере и профессиональный успех часто стоит в списке приоритетов. Эти люди умны и не бросают дело пока не получат желаемого как в профессиональном плане, так и в личной жизни.
- Курносый нос
Это жизнерадостные, полные энтузиазма, импульсивные люди. Они часто пользуются популярностью, поскольку их пышная личность привлекает много поклонников.
- Прямой нос
Люди с такой формой носа обладают сильной личностью и уверенностью в себе. Они уверены в своих силах. Поэтому их нелегко поколебать.
- Римский нос
Эти люди очень чувствительны и имеют сильно развитую эмоциональную жизнь. Они отзывчивы и всегда рядом с другими. Иногда они склонны забывать о себе.
- Изогнутый нос
Люди с таким носом стабильны, надежны, умеют слушать собеседника. Они очень прагматичны, однако на них всегда можно положиться.
Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.