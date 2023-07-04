Пройдите простой тест и узнайте о себе немного больше

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам первой

Вы думаете, что очень хорошо себя знаете? А давайте это проверим и пройдем простой и интересный визуальный тест по картинке. Он раскроет ваш внутренний мир и позволит узнать себя получше.

Что делать: расслабьтесь, закройте глаза, далее медленно откройте и посмотрите на изображение. Какая картинка вам понравилась больше всего? Долго не раздумывайте, доверьтесь своей интуиции!

Посмотрите на эти мандалы и выберите ту, которая притягивает вас больше других

Результаты теста:

Картинка 1

Вы всегда и во всем стремитесь действовать во благо других людей. При этом вы очень дисциплинированы и стараетесь в делах быть слишком прилежными. Вам кажется, что именно вы сможете сделать этот мир лучше. Иногда вы признаете тот факт, что другим людям бывает с вами сложно.

Картинка 2

Вы очень независимый человек, который стремится к доминированию над другими людьми. Вам важно сделать все самому, не прося какой – либо помощи. Вы привыкли полагаться только на собственные силы, не ища поддержки со стороны. В людях вы цените искренность и открытость.

Картинка 3

Вы крайне ответственный человек. При этом вы цените правду и вряд ли вообще готовы кому – либо врать. Ложь во имя спасения – не для вас. Вы очень заботливый и верный человек, который готов брать на себя ответственность за других людей.

Картинка 4

Вы являетесь загадкой для остальных людей, поскольку любые эмоции вы держите при себе. Кроме того, вы являетесь прекрасным мыслителем. При этом вам важно оставаться с самим собой наедине для того, чтобы насладиться думами в гордом одиночестве. Размышления о жизни – вот к чему у вас лежит душа.

Картинка 5

Вы не такой, как все. В вашем окружении вряд ли найдется еще один такой же человек, как вы. Иногда при этом вам не хватает понимания со стороны общественности. Если вас не принимают, вы очень долго переживаете эту ситуацию. Развивайте и дольше свою творческую натуру.

Картинка 6

Вы очень светлый и добрый человек. Ваша ценность заключается в открытости миру и нежелании признавать его несовершенство. Наверняка у вас много друзей, поскольку люди обычно липнут к вам, как к магниту. Вы готовы отдавать любовь, но в то же самое время рассчитываете на взаимность.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.