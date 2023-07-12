Дивіться на обличчя, а не в гаманець: як вибрати ідеального чоловіка за формою носа

Подивіться на носа свого обранця і дізнайтеся більше про його характер

А ви знали, що форма носа людини може розповісти про неї та її характер навіть більше, ніж вона сама? Навіть така наука є, яка визначає характер людини за її особою — фізіогноміка. Чому не звернутися до неї, щоб вдало вийти заміж?

Придивіться до свого коханого або чоловіка, який вам подобається, і вивчіть форму його носа. А далі читайте його характеристику та визначайтеся, чи хочете ви бути з ним чи ні.

Виберіть форму носа, яка схожа на ту, що у вашого чоловіка, і дізнайтеся про нього трохи більше:

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Довгий ніс

Власники довгих носів – справжні жіночі спокусники. Такі чоловіки дотепні, привабливі, ввічливі, вміють правильно поводитися і подавати, а також володіють майстерністю знаходження спільної мови з протилежною статтю. Вони завжди знають, як сподобатися дівчині.

Варто зазначити, що якщо ніс при своїй довжині ще й тонкий, то людина гордовита, і не любить йти на компроміси. Якщо кінчик носа маленький і гострий, чоловік любить розкіш і не терпить грубості.

Ніс з горбинкою

Ніс із горбинкою – вказує на войовничий характер чоловіка. Нерідко це досить грубі хлопці, які далекі від романтики. Однак при цьому вони дуже сексуальні, і в ліжку знають, що робити. Також це зразково-показові сім’янини та батьки.

Широкий ніс

Широкий ніс – широка та відкрита душа. Неймовірно дбайливі чоловіки, з якими ніхто не почуватиметься самотніми та обділеними. Щедрі, добрі, веселі, чудові коханці, які точно знають свою справу. Чоловіки з широкими носами — це поєднання чудового чоловіка, друга, товариша та батька.

А ось у роботі — це грубі та жорсткі начальники, які вміють керувати людьми. Справжні лідери, за якими хочеться слідувати.

Грецький ніс

Чоловіки з таким носом – рідкісне явище. Їхні власники дуже гарні люди. Вони будуть добрими чоловіками, сім’янинами та партнерами у всіх сенсах та сферах життя. Це надійні друзі та товариші. Однак власники прямих носів – дуже розбірливі люди, які дуже довго вибирають не лише хобі та кар’єрні щаблі, а й супутницю.

Ніс картоплею

Ніс картоплею — це спокійний, неконфліктний веселун, добряк у всіх сенсах. Поруч із такими чоловіками спокійно, затишно та безпечно. Вони працелюбні, цілеспрямовані, і завжди прагнуть забезпечити своїх рідних та близьких усім необхідним для їхнього нормального життя. Дружинам таких чоловіків можна позаздрити.

Кирпатий

Чоловіки з кирпатим носом – відкриті, веселі та життєрадісні. Можуть здаватися легковажними, але це зовсім не так. Кирпаті не люблять похмурих людей та проблеми. Дівчатам на замітку, чоловіки з таким носом – чудові коханці. З ними ви завжди будете на хвилі пригод.

Ніс гачком

Яскраві і незабутні чоловіки. Чудові коханці і жіночі спокусники. Чоловіки з носами гачками — частіше за інших представників сильної статі стають ловеласами. Власники таких носиків можуть спокусити навіть неприступну жінку. З такими чоловіками слід бути обережними!

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