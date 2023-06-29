Когда произойдет суперлуние в июле: дата, время и главные запреты

Используйте энергию полнолуния в свою пользу с помощью маленьких астрологических подсказок

В понедельник, 3 июля 2023 года произойдет полнолуние, первое после июньского солнцестояния. Точное время полной Луны — 13:41 по Киеву. Главный спутник нашей планеты окажется в знаке Козерог (согласно западной астрологии).

Как сообщает "Телеграф", Луна будет светить очень ярко, максимально приблизившись к Земле. Именно поэтому явление называют суперлунием, оно случается лишь 3-5 раз в год. Также полнолуние 3 июля имеет народные названия: оленье (в это время у самцов оленей полностью вырастают рога) или кровавое (окрас Луны обретает ярко-красный оттенок), а также ягодное и громовое.

Особенности полнолуния 3 июля

Как передает издание Elite Daily, июльское полнолуние поможет каждому знаку Зодиака принимать рациональные и реалистичные решения. Логика в этот период возьмет вверх над чувствами. Земной знак – Козерог – в знаке которого и окажется 3 июля Луна, заставит нас стремиться к структуре, самодисциплине и продуктивности.

Астрологи считают, что полнолуние — энергетически мощное время, поэтому нужно уловить его силу и использовать для воплощения своих мечтаний. Как объясняет астролог Кайл Томас ABC, в этом году Луна находится в Козероге — земном знаке с упором на профессиональный успех, вопросы карьеры, общественное признание и наследие. По его словам, вы можете попробовать воссоединиться с Землей с помощью растений, кристаллов или времяпровождения на природе. По желанию можно произносить мантры и аффирмации, например, "Мои амбиции в пределах досягаемости", "Вселенная видит меня успешным", "Успех, победа и сила принадлежат мне".

Что нельзя делать в полнолуние 3 июля

Помимо астрологических рекомендаций касательно того, чем заняться в день полнолуния, существует и ряд запретов. В полнолуние не стоит начинать что-то новое (будь то работа, строительство или отношения), лучше не принимать важные решения, так же нежелательно планировать сложные операции и процедуры, а еще не рекомендуется в этот день высаживать растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Венера перейдет в ретроградную фазу. В связи с этим астрологи прогнозируют крутые перемены в жизни некоторых знаков Зодиака.