Женщинам нравятся такие мужчины: носители этих имен преданные, порядочные и заботливые

Эти мужчины способны на преданную дружбу

Каждое имя наделяет своего владельца определенными качествами, при чем они могут быть как хорошими, так и негативными. К примеру одни имена наделяют мужчин "суперспособностью" быть идеальным мужем, а другие — отправляют парней во френдзону.

Именологи отмечают, что есть несколько мужских имен, которые благодаря своим качествам делают своих носителей лучшими друзьями для женщин. Их владельцы преданные, порядочные и заботливые люди.

Дмитрий

Мужчины с именем Дмитрий очень влюбчивы и они достаточно быстро увлекаются девушкой, с которой они общаются. Более того, часто женщины идут им на встречу, однако не в любовном плане. Своим отличным чувством юмора и умением поддержать в трудную минуту они часто переходят во френдзону.

Виктор

Носители имени Виктор — это самые надежные мужчины. Вити всегда придут на помощь женщине и никогда не будут равнодушными. Они умеют слушать, все понимают и способны поднять настроение и рассмешить любую женщину, когда ей грустно. Именно поэтому Викторов "хранят" в друзьях.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.