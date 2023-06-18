Неприятности ходят у них по пятам: три самых неудачливых женских имен

Этим дамам чаще других не везет в жизни

"Как в понедельник родились" — эта фраза отлично описывает девушек с определенными именами. Увы, но тайна их имен скрывает не невероятный успех и счастье, а удивительную способность притягивать к себе неприятности.

Именологи отмечают, что женщин, к которым часто приходят неудачи — зовут Аринами, Валериями и Ульянами. Они часто сталкиваются с несправедливостью в жизни, пишет apostrophe.

Арина

Арины очень серьезные и трудолюбивые женщины, однако их эмоции, а особенно ревность, может натворить много дел. Это чувство может так на них нахлынуть, что они не будут способны себя контролировать, что может привести к беде. При чем ревность проявляется даже в таких ситуациях, где она совсем неуместна.

Валерия

Обладательницы красивого имени Валерия имеют очень мягкий характер, что не всегда очень хорошо. Также они простодушны. Полностью отдавшись своей семье и любимому человеку, они могут попросту забыть о себе, что после приводит к проблемам, в частности со здоровьем.

Ульяна

Ульяны — это девушки, которые всегда хотят побеждать, что в принципе и делают. Они любят быть лидерами во всех делах. Однако чаще всего Уляны смотрят на жизнь сквозь розовые очки, что не дает им объективно оценивать действительность. Это часто приводит к неприятностям.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят совершенно неискренние женщины. Доверять им не стоит, потому что таких лицемерок еще мир не видел.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!