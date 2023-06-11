Всегда будут тянуть одеяло на себя: обладательницы этих имен ставят себя выше других

Главные эгоистки среди женщин носят эти имена

Есть люди, которые готовы отдать последнее, лишь бы помочь, а есть и те, которым все равно на чужие чувства. При чем среди них как мужчины, так и женщины. С такими персонами очень сложно выстраивать общение и отношения, ведь они думают только о себе и своих интересах.

Именологи отмечают, что среди женской половины человечества самыми большими эгоистками являются обладательницы имен Инесса и Мария. Они всегда будут тянуть одеяло на себя, даже не испытывая никакой вины за свои нечестные поступки.

Инесса

Несмотря на то, что имя с древнегреческого переводится как "невинная", это описание совсем е подходит обладательницам этого имени. Разве что, они такие только на первый взгляд, до более тесного знакомства. Инессы всегда и во всем ищут выгоду и берутся только за те дела, которые им выгодны.

Мария

Для Марий важно добиться собственного успех, ради которого они по головам готовы идти. Даже если от этого будут страдать окружающие. Такое же поведение свойство им и в романтических отношениях. Маши будут поддерживать образ недоступной и несгибаемой леди, покорить которую можно лишь выполнив все ее капризы. Такие женщины любят только себя.

Раньше мы рассказывали, какие имена носят лучшие мужья. Таких только пять и выйти замуж за одного из них — большое счастье.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!