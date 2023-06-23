"Уже получили приказ": экстрасенс озвучил судьбу Запорожской АЭС

Прогноз, увы, не самый оптимистичный

После того как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, украинцы очень переживают, не подорвут ли россияне и временно оккупированную Запорожскую АЭС. Известный экстрасенс Роман Шептицкий решил внести немного ясности в эту картину.

В интервью unian Шептицкий отметил, что прогноз совсем не радует. Все потому, что согласно картам, угроза для Запорожской АЭС нарастает, и вполне возможно, что нас ждет новая катастрофа.

"Карты показывают, что оккупанты уже получили приказ подорвать ее. Однако они боятся его выполнить. Молюсь, чтобы нашим воинам удалось выгнать оттуда врагов и сохранить нашу АЭС" — отметил экстрасенс.

Также Шептицкий добавил, что как только с Запорожской области будут выгнаны оккупанты, угроз для нашей страны и ее жителей, да и для всего мира, станет гораздо меньше.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Также астролог Яна Тимощук рассказала, закончится ли война с россиянами в 2023 году. Согласно ее прогнозу, с июля начнется победоносный период для Украины.