"Уже получили приказ": экстрасенс озвучил судьбу Запорожской АЭС
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Прогноз, увы, не самый оптимистичный
После того как российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, украинцы очень переживают, не подорвут ли россияне и временно оккупированную Запорожскую АЭС. Известный экстрасенс Роман Шептицкий решил внести немного ясности в эту картину.
В интервью unian Шептицкий отметил, что прогноз совсем не радует. Все потому, что согласно картам, угроза для Запорожской АЭС нарастает, и вполне возможно, что нас ждет новая катастрофа.
"Карты показывают, что оккупанты уже получили приказ подорвать ее. Однако они боятся его выполнить. Молюсь, чтобы нашим воинам удалось выгнать оттуда врагов и сохранить нашу АЭС" — отметил экстрасенс.
Также Шептицкий добавил, что как только с Запорожской области будут выгнаны оккупанты, угроз для нашей страны и ее жителей, да и для всего мира, станет гораздо меньше.
Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины.
Также астролог Яна Тимощук рассказала, закончится ли война с россиянами в 2023 году. Согласно ее прогнозу, с июля начнется победоносный период для Украины.