Важные изменения и для Украины, и для рф: астрологи назвали поворотные для войны даты в июне

По словам астрологов, контрнаступление украинских сил будет успешным

В июне движение небесных тел может заметно повлиять на ход российско-украинской войны, о чем свидетельствует прогноз ведических астрологов Алексея и Анны Сухановых. К слову, в мае они предупреждали о возможных водных катастрофах в Украине.

Как пишут Сухановы на своей странице в Instagram, июнь — очень важный месяц. Прежде всего потому, что происходит много важных внутренних астрологических изменений, как в натальной карте Украины, так и в натальной карте россии.

Так, на протяжении июня в годовой карте Украины меняются астрологические подпериоды — с позитивного (19 апреля 2023 — 07 июня 2023) на напряженный, но продуктивный (07 июня 2023 — 27 июля 2023). В прогнозе отмечается, что к контрнаступлению с энергетической стороны уже все готово. Астрологи заявляют, что это наступление во многом будет успешным. Более того, тенденция с получением разной военной техники Украиной в июне, по их словам, продолжится.

Что касается страны-агрессора, то в россии, по данным астропрогноза, меняется годовая карта с 12 июня 2023 года. Как минимум до сентября идут неблагоприятные астрологические периоды, заявляют Сухановы.

Кроме того, астрологи призвали к осторожности жителей городов и сел, которые находятся на берегу рек, морей, вблизи водных конструкций. По их словам, такие населенные пункты остаются в этом месяце в зоне риска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что таролог назвала два сценария развития российско-украинской войны. По прогнозам Яны Тимощук, украинцы в любом случае будут праздновать победу над рф.

*Напоминаем, астрология не является наукой. К озвученным астрологами, экстрасенсами и тарологами прогнозам подходите критически.