"Это будет прорыв": известный астролог предсказал освобождение Крыма и назвал дату

Будет громкое "заявление о себе", отметил Росс

В ряду с самым волнующим вопросов всех украинцев "Когда закончится война", стоит еще один — "Когда же наконец вернут Крым". Ответ на этот вопрос наверняка никто не знает, разве что, астрологи могут немного попытаться заглянуть в будущее.

Известный астролог Влад Росс в интервью Главреду поделился своим прогнозом, касательно Крыма. Астроэксперт отмечает, что летом звезды и планеты будут наделять людей стремлением показать свои самые лучшие качества, а также способностью добиваться своего любой ценой. Это очень поможет нашим бойцам из ВСУ.

"Дела, начатые в июне-2023, будут отличаться смелостью и эпатажем. ВСУ ждет смелое и стремительное наступление, а также прорыв российского фронта" — отметил Росс.

Также астролог добавил, что в 20- х числах июня произойдет "что-то неожиданное" для всего мира. Росс предполагает, что это будет прорыв в Крым.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог спрогнозировала возвращение городов, оккупированных россией. Ангелина Вакулина назвала населенные пункты, которые могут быть освобождены в ближайшее время.