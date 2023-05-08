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Их успех не в романтических отношениях: имена женщин, которым трудно общаться с мужчинами

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Эти дамы отталкивают от себя мужчин
Эти дамы отталкивают от себя мужчин. Фото pexels.com

Этим двум дамам везет во многих сферах жизни, кроме отношений с мужчинами

Каждое имя имеет свою энергетику, и способно сделать из своего "хозяина" как успешного и богатого человека, так и принести разочарование. К примеру, некоторые женские имена дарят своим обладательницам невероятный успех, но взамен забирают удачу в любви.

Именологи отмечают, что женщины с этими именами чаще добиваются успехов в работе, чем на личном фронте. Эти дамы своим неумением коммуницировать часто просто отталкивают от себя потенциальных кавалеров, пишет 5692.com.ua.

Кристина

Обладательницы этого имени имеют довольно тяжелый характер, что и является основной причиной плохого общения с противоположным полом. Кристины не любят критику в свой адрес, поэтому даже невинные шутки воспринимают с обидой. Кроме того, девушки с этим именем очень требовательны.

Лилия

Изящных и женственных Лилий вселенная наделила очень плохим вкусом на мужчин. Женщины с этим именем чаще всего заводят отношения с потенциально несовместимыми парнями. Из-за этого успешные семейные отношения у них и не получаются из-за чего они вовсе могут потерять веру в себя и в любовь.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!

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