Их успех не в романтических отношениях: имена женщин, которым трудно общаться с мужчинами

Этим двум дамам везет во многих сферах жизни, кроме отношений с мужчинами

Каждое имя имеет свою энергетику, и способно сделать из своего "хозяина" как успешного и богатого человека, так и принести разочарование. К примеру, некоторые женские имена дарят своим обладательницам невероятный успех, но взамен забирают удачу в любви.

Именологи отмечают, что женщины с этими именами чаще добиваются успехов в работе, чем на личном фронте. Эти дамы своим неумением коммуницировать часто просто отталкивают от себя потенциальных кавалеров, пишет 5692.com.ua.

Кристина

Обладательницы этого имени имеют довольно тяжелый характер, что и является основной причиной плохого общения с противоположным полом. Кристины не любят критику в свой адрес, поэтому даже невинные шутки воспринимают с обидой. Кроме того, девушки с этим именем очень требовательны.

Лилия

Изящных и женственных Лилий вселенная наделила очень плохим вкусом на мужчин. Женщины с этим именем чаще всего заводят отношения с потенциально несовместимыми парнями. Из-за этого успешные семейные отношения у них и не получаются из-за чего они вовсе могут потерять веру в себя и в любовь.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!