Любительницы свернуть "налево": эти имена носят самые неверные и гулящие женщины

Эту тройку часто тянет на приключения

Чаще всего роль предателей и гулящих припадает на мужчин, однако многие из них очень верные и преданные мужья. Представительницы прекрасного пола также могут позволить себе немного вольностей и "предаться греху" с другим мужчиной.

Именологи отмечают, что чаще всего такие ветреные дамы, которые могут позволить себе ходить "налево", носят три имени. Эти женщины имеют склонность постоянно искать новые романтические отношения, пишет 5692.com.ua.

Ксения

Женщины с этим именем лишь кажутся очень уверенными и сильными, однако на самом деле ими управляют их комплексы и травмы из детства. Именно из-за этого Ксюши могут часто менять мужчин и убегать от одного партнера к другому. Более того, женщины, названы этим именем, очень непостоянны и они постоянно стремятся к приключениям и новым эмоциям.

Анастасия

Упрямые и целеустремленные женщины, которые несмотря ни на что идут к своей цели. "Вижу цель, не вижу препятствий" — это фраза, которая идеально описывает Анастасий. Также Насти очень ветреные, и с легкостью могут забыть о своих обязанностях и даже клятвах, поэтому даже тот факт, что она замужем не остановит ее от случайной связи или мимолетного романа.

Дарья

Обладательницы этого имени очень свободолюбивые и страстные особы, которые не выдерживают, когда их пытаются поставить в рамки. Дарьи всегда стремятся доминировать в отношениях со своим партнером, а если это у них не получается — они будут искать такого уступчивого и покорного мужчину на стороне.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!