Известная ведьма-некромант назвала самые опасные дни июня 2023 для Украины: "Игнорировать не стоит"

Тихая рекомендует быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги

Наступает лето 2023, которое со слов многих астрологов и экстрасенсов будет для Украины победоносным периодом, однако расслабляться не стоит. Известная украинская ведьма-некромант Мария Тихая напоминает, что враг безжалостен, поэтому стоит быть осторожными.

Также в интервью unian, Мария поделилась датами в первом летнем месяце, когда стоит быть максимально осторожными. В эти дни особенно не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Особенно будьте осторожны 3, 9, 12-13, 15, 17, 26-28 июня. Это самые опасные дни" — отметила Тихая.

Также ведьма поделилась и хорошими новостями, отметив, что этим летом ВСУ могут освободить территорию, где есть море. Процесс очень быстрым не будет, однако все украинские границы будут восстановлены. То же самое касается и оккупированного Крыма.

"Выпала карта "Иерофанта", которая говорит о том, что в этом году вполне реально вернуть Крым. У нас есть стратегия, как это сделать" — добавила Мария.

Ранее украинский астролог Влад Росс сделал прогноз и ответил на вопрос, сорвет ли россия контрнаступление Вооруженных сил Украины. Также он рассказал о вероятности прекращения активных боевых действий в 2023 году. По его словам, в этом вопросе есть два сценария.