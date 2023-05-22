Актриса Джулия Фокс шокировала Канны эпатажным образом с голой грудью в прозрачном корсете (фото)

Откровенный образ Фокс в Каннах оказался в центре внимания

Американская актриса и модель итальянского происхождения, бывшая девушка Канье Уэста Джулия Фокс шокировала публику в Каннах, где проходит ежегодный кинофестиваль. Звезда появилась в откровенном наряде, который обнажает грудь.

Эпатажный образ 33-летняя Джулия Фокс продемонстрировала на гала-вечере Art of Elysium 25th Anniversary. Модель с удовольствием позировала перед фотографами, ведь это не первый ее смелый лук.

На красной дорожке Каннского фестиваля актриса появилась без бюстгальтера в прозрачном корсете, визуально он напоминал тающий лед. Прозрачный топ не скрывает накладки на соски, поэтому фактически Фокс позировала перед камерами топлесс. Также на ней белая многоуровневая юбка длины макси от Sang Studio. Лук дополняют украшения бренда Marli New York: бриллиантовое колье, серьги и браслет. Волосы собраны в небрежный пучок. Эффектные стрелки и насыщенный оттенок помады завершают образ модели.

Джулия Фокс в Каннах. Фото: Getty Images

Топ абсолютно прозрачный. Фото: Getty Images

Стоит отметить, что Джулия Фокс часто выбирает для выхода в свет откровенные и эпатажные наряды. Как-то она гуляла по Лос-Анджелесе в латексном наряда из презервативов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Каннах Дуа Липа впервые показала бойфренда, который старше ее на 14 лет. На красной дорожке кинофестиваля блистала и Сальма Хайек в роскошном платье с декольте.