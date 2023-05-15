Известный экстрасенс рассказал, когда Украина вернет Крым: "Будет жестокая битва"

Крым будет вишенкой на торте, отмечает Гордеев

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев, который ранее поделился позитивным прогнозом на лето 2023 для Украины, назвал приблизительный период, когда ВСУ освободят оккупированный россиянами Крым. Он отмечает, что дело будет не быстрым, однако фортуна на нашей стороне.

В интервью unian, Макс Гордеев рассказал, что возвращение Крыма будет проходить в конце лета и начале осени. Однако какого года астроэксперт не уточнил, лишь добавил, что надо ждать 2-3 года.

"Будет какая-то массированная атака, попадание, борьба. Так просто нам не отдадут Крым. Нам нужно его забирать силой. Сейчас надо вернуть оккупированные города, а Крым будет вишенкой на торте. Мы вернем его, но в конце войны" — поделился Гордеев.

Также экстрасенс обратил внимание и на Керченский мост. По картам, он увидел, что будет подрыв моста, что наконец-то позволит энергетически разъединить Украину с россией.

"За Крым будет битва, и она будет жестокой. Россиянам будет "пятая точка" — подытожил Гордеев.

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