"Будет крутой фейерверк": известный астролог рассказал, что ждет Украину в последнем месяце весны

Месяц нас ждет многообещающий, отметил астроэксперт

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал, будут ли ВСУ наступать на рф, поделился новым прогнозом. В этот раз астроэксперт уделил внимание событиям, которые будут происходить на фронте в мае 2023 года.

В интервью изданию unian, Росс поделился, что в целом ждет Украину в последнем месяце весны. Он отмечает, что в мае появятся предпосылки окончания войны в нашей стране, а также "продвижение" смерти диктатора путина.

"Вблизи 5 мая нас ждет переломное событие — армада дронов полетит на россию, будет крутой фейерверк. Период с 5 по 10 мая будет просто феерическим. Стоит ждать взрывов на складах с боеприпасами" — поделился астролог.

Также Влад Росс отметил, что не стоит удивляться, что будут новости о том, что наши военные зайдут в Белгородскую и Брянскую области. Это будет сделано для того, чтобы обрезать поставки оружия на Донбасс.

Помимо этого астролог рассказал, что вполне вероятно, что кровавого диктатора путина уже летом может не быть в живых. Росс отмечает, что после смерти путина будет полное прекращение боевых действий.

"Есть вероятность, что его убьют. Затем в Кремле произойдет дворцовый переворот. После этого закончится война в Украине" — добавил астролог.

Ранее экстрасенс Роман Шептицкий так же ответил на интересующий всех украинцев вопрос — когда умрет президент страны-агрессорши владимир путин. Специалист в области экстрасенсорики заявил, что кровавого диктатора уже давно нет в живых.