Холодные и равнодушные: мужчинам с этими именами все равно на чужие чувства

С этими мужчинами очень сложно поладить

Увы, но не все мужчины становятся лучшими мужьями, часто на нашем пути встречаются и довольно сложные люди, с которыми довольно сложно поладить и построить с ними отношения. А все потому, что некоторые мужчины эмоционально холодные и равнодушные.

Как отмечают именологи и астрологи, таких мужчин всего двое, и их имена Олег и Степан. Они чаще всего чересчур высокомерные, гордые и эгоистичные, пишет apostrophe.

Олег

Олег обладает сильным и непоколебимым характером. Он противоречив и самолюбив, что при общении оставляет после себя неприятный осадок. Если вы хотите от Олега нежности, эмоциональности и тепла, то это навряд — мужчины с этим именем выражают свои мысли равнодушно и немногословно.

Степан

Не прошло мимо, что имя Степан с древнегреческого переводится "корона". Такой горделивый и высокомерный этот мужчина и является. Более того, он очень упрямый и практически никому не доверяет. Будьте готовы к тому, что ваши поступки и дела могут быть перепроверены. Также в его поведении проскакивает брезгливость, прямолинейность и эмоциональный холод.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!