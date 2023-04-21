С этими мужчинами стоит быть очень осторожными: мужские имена, чьи хозяева любят заглядывать в бутылку

Мужчин с этими именами алкогольные напитки притягивают еще с юных лет

Увы, но не все мужчины на планете — принцы на белых лошадях, которые переносят своих дам в сказку. Есть также и не совсем благополучные, к примеру очень любя выпить. Если вы думали, что склонность к алкоголизму — это только генетика, социальное окружение или способ жизни, однако это далеко не все.

Как отмечают именологи, на жизнь и судьбу человека также влияет еще и характеристика имени. В этом материале рассказываем о трех мужчинах, в которых "течет жилка" алкоголика, пишет unian.

Денис

Мужчины с этим именем — прирожденные тусовщики. А в месте с этим "качеством" прилагается и любовь к алкоголю. Не просто ведь так имя Денис связано с именем древнегреческого бога плодородия и виноделия Диониса. Увы, но любовь выпить бокальчик вечером часто у Денисов перерастает в "нечто большее".

Сергей

Сергеи — тонки и очень ранимые мужчины с повышенной душевной чувствительностью, которые считают лучшим решением заглушить свою боль — использование алкоголя. Если бы "терапия" заканчивала на бокальчике-втором, то в принципе проблемы как таковой и не было бы, однако со временем Сергеи могут потерять контроль и чувство меры.

Вадим

Чаще всего мужчины по имени Вадим знакомятся с алкоголем достаточно рано, а после желание тусить "как в 15 лет" преследует их постоянно. Неумение вовремя остановить и является их главной проблемой. Они не могут себя контролировать даже после первой рюмки.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!