Укр

Деньги для них - превыше всего: какие имена носят самые меркантильные женщины

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
Читати українською
Автор
2807
Они любят роскошную жизнь
Они любят роскошную жизнь. Фото Freepik

Ради собственной выгоды эти девушки пойдут по головам своих соперниц

Имя – одно из важнейших слов в нашей жизни. Его мы слышим практически сразу после рождения и оно с нами до самой смерти. Именно поэтому от него так много зависит в нашей жизни. Обладательниц некоторых имен считают искренними и ласковыми — женщинами, на которых стоит равняться, тогда как других — настоящими лицемерками, с которыми лишний раз даже начинать разговор не стоит.

Также эзотерики выделяют три женских имени, владелицы которых помешаны на деньгах и материальных благах. Эти представительницы прекрасного пола, имея такой выбор, выберут не любовь, а финансовую выгоду, передает apostrophe. Далее рассказываем, какие же имена носят самые меркантильные женщины.

Алиса

Девушка, которую нарекли этим именем, не знает пощады: она привыкла просчитывать все на несколько шагов вперед и не готова делиться тем, что по праву считает своим. При разлуке с любимым она отберет у него последнюю рубашку и при этом не почувствует ни капли жалости. С ней лучше не связываться.

Жанна

Эта женщина собирает "с миру по нитке" и обычно заводит отношения только с теми, от кого ей что-то нужно. Жанна уверена, что ее неуемный аппетит можно успокоить, если брать понемногу от многих людей, а им от этого как будто и ничего не будет. Брать от мира все — вот ее жизненное кредо.

Карина

Девушки с этим необычным именем могут заморочить голову любому мужчине. А все, что им от него нужно — его деньги и, возможно, его высокий статус, если таков имеется. Карина не станет долго думать над тем, насколько ее поступки этичны, а просто начнет решать свои финансовые вопросы, как только подвернется такая возможность. Ради собственной выгоды она готова идти по головам.

Раньше мы рассказывали, женщины с какими именами стареют раньше других. Таких только трое и причины этого разные, но в любом случае ситуацию нужно брать в свои руки и менять.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.

Теги:
#Имя #Имена #Женские имена #Интересное