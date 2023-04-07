Деньги для них - превыше всего: какие имена носят самые меркантильные женщины

Ради собственной выгоды эти девушки пойдут по головам своих соперниц

Имя – одно из важнейших слов в нашей жизни. Его мы слышим практически сразу после рождения и оно с нами до самой смерти. Именно поэтому от него так много зависит в нашей жизни. Обладательниц некоторых имен считают искренними и ласковыми — женщинами, на которых стоит равняться, тогда как других — настоящими лицемерками, с которыми лишний раз даже начинать разговор не стоит.

Также эзотерики выделяют три женских имени, владелицы которых помешаны на деньгах и материальных благах. Эти представительницы прекрасного пола, имея такой выбор, выберут не любовь, а финансовую выгоду, передает apostrophe. Далее рассказываем, какие же имена носят самые меркантильные женщины.

Алиса

Девушка, которую нарекли этим именем, не знает пощады: она привыкла просчитывать все на несколько шагов вперед и не готова делиться тем, что по праву считает своим. При разлуке с любимым она отберет у него последнюю рубашку и при этом не почувствует ни капли жалости. С ней лучше не связываться.

Жанна

Эта женщина собирает "с миру по нитке" и обычно заводит отношения только с теми, от кого ей что-то нужно. Жанна уверена, что ее неуемный аппетит можно успокоить, если брать понемногу от многих людей, а им от этого как будто и ничего не будет. Брать от мира все — вот ее жизненное кредо.

Карина

Девушки с этим необычным именем могут заморочить голову любому мужчине. А все, что им от него нужно — его деньги и, возможно, его высокий статус, если таков имеется. Карина не станет долго думать над тем, насколько ее поступки этичны, а просто начнет решать свои финансовые вопросы, как только подвернется такая возможность. Ради собственной выгоды она готова идти по головам.

Раньше мы рассказывали, женщины с какими именами стареют раньше других. Таких только трое и причины этого разные, но в любом случае ситуацию нужно брать в свои руки и менять.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.