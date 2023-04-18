Принцы на белых лошадях: какие имена носят идеальные мужья

Если вы с детства мечтаете о принце — выходите замуж за одного из этих мужчин

Каждая девушка 100%, но когда-то мечтала выйти замуж за принца, жить с ним в замке и чтобы все было как в сказке. Да, реальные принцы в наше время еще существуют, но необязательно пытаться опасть в королевскую семью, чтобы получить в мужья "сказочного" мужчину.

Эксперты-эзотерики и именологи отмечают, что есть как минимум пять мужских имен, владельцы которых являются идеальными супругами. Если ваш ухажер носит одно из этих имен, то рекомендуем вам присмотреться к нему повнимательнее. С ними вы будете невероятно счастливы, пишет apostrophe.

Александр

Мужчины по имени Александр всегда будут опекать и защищать свою даму сердца, а в дальнейшем и своих детей. Они очень ответственные и серьезные отцы, которые готовы отдать им все, что у них есть. В браке никогда не изменяет, и всю жизнь он посвятит для благополучия и процветания семьи.

Андрей

Это очень надежные, мудрые и верные мужчины, которые очень трепетно подходит ко всем вопросам касающихся его семьи. Они очень серьезно и ответственно выполняют свои функции супруга и отца. Несмотря на то, что у Андреев часто достаточно широкий круг общения, свою семью вниманием он никогда не обделит. Выходя замуж за человека с таким именем, вы всегда будете окружены лаской и заботой.

Борис

Такие мужчины не самые простые в общении, но для своей семьи они — самые лучшие. Борис умеет чувствовать свою супругу, и будет вас любить и обожать, если вы будете делать то же самое. С ним вы будете чувствовать себя королевой, но главное их не обижать.

Виктор

В брак Викторы вступают исключительно по любви, поэтому семья для них всегда будет на первом месте. Эти мужчины всегда будут заботиться о своей возлюбленной и своих детях. Всегда хранят верность жене. Отличные отцы, которые с удовольствием проводят время с детьми, и никогда не отказывают в помощи супруге.

Евгений

Мужчины с именем Евгений до старости остаются увлеченными романтиками, страстными любовниками и непревзойденными кавалерами. Они — идеальные мужья, внимательные и заботливые отцы, классические примеры хранителя домашнего очага. Всегда с удовольствием проводит время с детьми и готов помочь супруге в уходе за ними.

Раньше мы рассказывали о женщинах, которые всегда получают желаемое. Эти счастливицы носят одно из трех необычных имен.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу!!!