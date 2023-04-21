З цими чоловіками варто бути дуже обережними: чоловічі імена, чиї господарі люблять заглядати у пляшку

Чоловіків із цими іменами алкогольні напої притягують ще з юних років

На жаль, але не всі чоловіки на планеті – принци на білих конях, які переносять своїх дам у казку. Є також і не дуже щасливі "варіанти", наприклад чоловіки, які дуже люблять випити. Якщо ви думали, що схильність до алкоголізму – це лише генетика, соціальне оточення чи спосіб життя, то це далеко не все.

Як зазначають іменологи, життя і долю людини також впливає ще й характеристика імені. У цьому матеріалі розповідаємо про трьох чоловіків, у яких "тече жилка" алкоголіка, пише unian.

Денис

Чоловіки з цим ім’ям – природжені тусовщики. А на місці з цією "якістю" додається і любов до алкоголю. Адже не просто так ім’я Денис пов’язане з ім’ям давньогрецького бога родючості та виноробства Діоніса. На жаль, але любов випити келих увечері часто у Денисів переростає в "щось більше".

Сергій

Сергії — тонкі й дуже вразливі чоловіки з підвищеною чутливістю до душі, які вважають найкращим рішенням заглушити свій біль — використання алкоголю. Якби "терапія" закінчувала на келиху-другому, то в принципі проблеми як такої і не було б, проте згодом Сергія може втратити контроль і почуття міри.

Вадим

Найчастіше чоловіки на ім’я Вадим знайомляться з алкоголем досить рано, а після бажання гасити "як у 15 років" переслідує їх постійно. Невміння вчасно зупинити і є їхньою головною проблемою. Вони не можуть контролювати себе навіть після першої чарки.

Раніше ми розповідали про жінок, які завжди одержують бажане. Ці щасливиці мають одне з трьох незвичайних імен.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені людина сама будує свою долю!