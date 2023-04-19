Приносят своим хозяйкам невероятный успех и везение: обладательницы этих имен - самые счастливые женщины

Эти девушки — победительницы по жизни

Согласитесь, каждый человек на земле мечтает быть счастливым, и старается делать все, что может, чтобы добиться этого. Однако некоторым в жизни повезло немного больше, ведь родители при рождении дали им отличное преимущество — имя, которое изначально несет в себе счастье и успех.

По мнению астрологов и экстрасенсов, каждое имя накладывает свой отпечаток на личность человека. И сегодня мы хотим рассказать вам о трех женских именах, владелицы которых получили счастливый билет в жизнь. Все потому, что эти имена приносят своим обладательницам невероятный успех и везение, пишет портал hochu.

Анна

Анны наделены массой положительных качеств, которые всячески помогают ей успешно идти по жизни. Они готовы напролом идти к поставленной цели, преодолевая на своем пути все трудности и препятствия. Очень умные, образованные и коммуникабельные Ани с легкостью могут построить успешную карьеру за сравнительно короткое время.

Виктория

Не просто ведь так имя Виктория в переводе с латинского "победа", да и происхождение имени не оставляет сомнений, что его представительница — настоящая победительница по жизни. Вики упорно и быстро добиваются практически всех поставленных целей, а благодаря врожденному обаянию с легкостью убеждает в своей правоте окружающих. Очень решительные и непредсказуемые женщины.

Дарья

Основные качества Дарьи – настойчивость и целеустремленность, что и помогает и с легкостью добиваться всех поставленных перед собой целей. Очень сдержанные девушки, которые умеют строить планы и разумно рассуждать. Дарьи всегда реально смотрят на вещи и не витают в облаках. В работе руководствуются только разумом, никогда не поддаются чувствам и эмоциям.

Раньше мы рассказывали, как количество букв в имени влияет на судьбу человека. Нумерологи убеждены, что от этого зависит многое в нашей жизни — от выбора профессии до того, сколько мы будем зарабатывать и как будем относиться к жизни в целом.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу!!!