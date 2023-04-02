Какие имена носят худшие начальники: с ними лучше не спорить

Владельцы этих имен – просто невыносимые личности

От имени человека частично зависит его характер и основные жизненные установки, которыми он руководствуется в течение жизни. Мы уже рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени, а теперь расскажем, какие имена носят те, кому противопоказано давать власть — такие начальники "доведут" любого подчиненного.

Невыносимыми руководителями обычно становятся мужчины, нареченные одним из 5 по-своему особенных имен. О ком именно идет речь, рассказывает apostrophe.

Тарас

Владельцы этого имени — бескомпромиссные личности. Они очень властные и жестокие. Это имя означает "беспокойный", "бунтарь" и это ярко проявляется в поведении Тараса. Эти мужчины склонны проверять подчиненных на твердость характера и любят проверять их стойкость, постоянно нарушая личные границы и играя на их нервах. В коллективе, которым руководит такой мужчина, обычно очень нездоровая атмосфера.

Марк

С латыни это имя переводится как "молоток" и это — едва ли не лучшая характеристика таких мужчин. Острый ум и сильная натура делают из них тиранов, которых все боятся. Кроме того, Марки очень эгоистичные и самовлюбленные: скажете им в лицо правду и это будет ваш последний день на этой работе, ведь критику они переносят достаточно тяжело. Такие начальники любят накидывать заданий на выходные и просить (точнее, фактически приказывать) задерживаться во внерабочее время.

Герман

Это имя вообще считают хоть и красивым, но "злым". Его владелец раздражительный, хитрый и очень вспыльчивый. Получив власть, он будет "отыгрываться" на людях, которые абсолютно ничего плохого ему не сделали. А причина банальна — власть его опьяняет. А еще Герман просто любит постоянно демонстрировать свое превосходство над другими. Работать под руководством такого человека чрезвычайно сложно — нужно быть каменной стеной без всяких чувств, чтобы он не мог их задеть.

Владлен

Мужчины с этим именем очень любят работу, однако они от рождения неординарные личности: капризные и импульсивные, долго "отходят", когда их кто-то обидит. Иметь такого начальника — то еще "удовольствие", ведь он просто одержим властью. Под его руководством подчиненным приходится постоянно сталкиваться с неприятными ситуациями, выпутаться из которых порой очень непросто. Кстати, догадаться, что у него на уме, очень непросто — он обычно не показывает настоящих эмоций, поэтому ожидать ножа в спину приходится почти постоянно.

Борис

Тяжелый характер – самое точное описание Бориса-начальника. Обычно он не может похвастаться ни воздержанием, ни жалостью к подчиненным. Эти мужчины всю жизнь стремятся к власти, поэтому, получив ее, никак не могут ею насытиться. При этом владелец этого имени считает себя главным экспертом по всем вопросам и лучшим из всех возможных авторитетов — он часто пытается поучать, доводя тем самым своих работников почти до истерик.

Раньше мы рассказывали о мужчинах со взрывным характером. Эта пятерка часто непредсказуемо реагирует на сложные ситуации, чем может испугать своих близких.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени человек сам строит свою судьбу