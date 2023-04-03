Землю накроет двухдневная магнитная буря: названы опасные даты в апреле

Магнитная буря будет средней мощности

В апреле ожидается несколько магнитных бурь, однако по мощности они будут слабее тех, что бушевали в марте. Следующая из них накроет Землю уже на следующей неделе и будет длиться два дня.

Об этом сообщили на сайте Мeteoagent, который составляет онлайн-прогноз с помощью информации со спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру.

Так, согласно опубликованным прогнозам, следующей магнитной бури следует ожидать 10 апреля. Она продлится в течение двух дней. Отмечается, что интенсивность этой магнитной бури будет средней (К-индекс 4). Затем 12 апреля интенсивность спадет до 3 баллов, что считается слабой магнитной бурей.

Отметим, что в марте на протяжении двух дней бушевали сильнейшие магнитные бури за последнее время. Их К-индекс был равен 7 и 6 баллам. При этом максимальный К-индекс каждый месяц обычно не превышает 5 баллов.

Для справки: магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Буря может сказываться на поведении животных и даже выводить из строя электронную технику. Кроме того, метеозависимые люди в эти дни могут ощущать ухудшение самочувствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала гигантский торнадо на Солнце. Ученые показали на видео, как это выглядит.