"Штормить" начнет с первых дней: когда ждать магнитных бурь в апреле
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Когда ждать магнитных бурь в апреле
В апреле стоит ждать заметной солнечной активности, а потому на Земле во второй месяц весны произойдет несколько магнитных бурь.
Как говорится в материале 1+1, в апреле пройдет сразу пять магнитных бурь, при том три из них стоит ждать в первой декаде месяца.
Согласно обнародованной информации, геомагнитной активности стоит ждать в следующие даты:
- 1 апреля — слабая буря;
- 7 апреля — слабая буря;
- 10 апреля — слабая буря;
- 18 апреля — сильная буря;
- 20 апреля — буря средней интенсивности.
Магнитные бури — это явление, которое возникает вследствие встречи солнечного ветра с магнитосферой Земли. Хотя в сети можно встретить много спекуляций на тему того, что они способны как-то влиять на самочувствие человека, однако веских подтверждений этой информации нет. Ученые и врачи относятся к этому весьма скептически.
В частности физики утверждают, что проезжающий мимо человека троллейбус окажет большее электромагнитное воздействие, чем даже самая мощная магнитная буря.
Впрочем, магнитные бури могут оказывать влияние на работу электроники и даже приводить к сбоям в работы энергосетей.
Стоит отметить, что еще одна магнитная буря произойдет до конца марта. Хоть ее сила будет оценена, как слабая, однако длится она будет целых два дня.