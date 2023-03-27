"Штормить" начнет с первых дней: когда ждать магнитных бурь в апреле

Когда ждать магнитных бурь в апреле

В апреле стоит ждать заметной солнечной активности, а потому на Земле во второй месяц весны произойдет несколько магнитных бурь.

Как говорится в материале 1+1, в апреле пройдет сразу пять магнитных бурь, при том три из них стоит ждать в первой декаде месяца.

Согласно обнародованной информации, геомагнитной активности стоит ждать в следующие даты:

1 апреля — слабая буря;

— слабая буря; 7 апреля — слабая буря;

— слабая буря; 10 апреля — слабая буря;

— слабая буря; 18 апреля — сильная буря;

— сильная буря; 20 апреля — буря средней интенсивности.

Магнитные бури — это явление, которое возникает вследствие встречи солнечного ветра с магнитосферой Земли. Хотя в сети можно встретить много спекуляций на тему того, что они способны как-то влиять на самочувствие человека, однако веских подтверждений этой информации нет. Ученые и врачи относятся к этому весьма скептически.

В частности физики утверждают, что проезжающий мимо человека троллейбус окажет большее электромагнитное воздействие, чем даже самая мощная магнитная буря.

Впрочем, магнитные бури могут оказывать влияние на работу электроники и даже приводить к сбоям в работы энергосетей.

Стоит отметить, что еще одна магнитная буря произойдет до конца марта. Хоть ее сила будет оценена, как слабая, однако длится она будет целых два дня.