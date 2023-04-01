Часть россии захватят: нумеролог рассказал, какие территории уже скоро отойдут "под Китай"

Уже вскоре Китай не только экономически, но и физически поглотит часть россии

Пока россия ведет кровавую войну против Украины, в мире происходят глобальные изменения. Так, по словам астролога Ольги Медвецкой, следующие 40 лет предполагают эпохальные изменения для человечества.

Не будет сидеть, сложа руки, и Китай. В какой-то момент эта страна поглотит россию не только экономически, а физически, уверен нумеролог Владислав Грицай. Когда это произойдет и какие именно территории россии отойдут "под Китай", он рассказал в интервью ТСН.ua.

По словам эксперта-эзотерика, во время недавней встречи Си Цзиньпина и путина последний фактически отдал Китаю российский рынок, подписав совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Но это еще не конец, убежден Грицай: "Сибирь, которая этнически всегда была китайской, уже китайская. Более того, если мы посмотрим даже на официальные показатели, то увидим, что есть, например, Алтайский край и там 70% земли уже сейчас принадлежат этническим китайцам. Да, они могут быть гражданами россии и занимают должности в местных советах, однако это уже, по сути, Китай".

Нумеролог добавляет, что у Китая ментально нет такой агрессии, "как у ордынской россии" и когда Пекин хочет победить, то демонстрирует свою силу в экономическом плане. Так что подписание подобных документов — это, по его мнению, был публичный показ Китаем того, кто в доме хозяин на самом деле. "Мы видим, что никаких поставок не состоялось и на самом деле не состоится. Потому что россия уже давно принадлежит Китаю. Экономически она уже является придаточным ресурсом Китая, и эти подписанные бумаги просто зафиксировали то, что есть сейчас", — говорит Владислав Грицай.

Согласно его прогнозу, в ближайшие 5-6 лет земли Сибири точно окажутся в составе Китая. А может быть, и не только они, считает нумеролог.

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