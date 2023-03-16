Когда в Украине отменят военное положение: ответ астролога

Речь идет о двух возможных датах с разницей в несколько месяцев

Ведический астролог, таролог и хиромант Владимир Бадиян, ранее назвавший месяц, когда закончится горячая фаза войны в Украине, сделал прогнозы об отмене военного положения. Этим вопросом сейчас интересуется немало украинцев.

Согласно предсказаниям астролога, военное положение может закончиться уже скоро. Конкретные сроки Бадиян назвал в комментарии для программы "People Life", выходящей на You Tube.

По словам астроэксперта, отменить военное положение в Украине могут еще до Дня Независимости — 24 августа. Однако, очень вероятно, что на определенных территориях, которые больше всего страдают от военной агрессии рф, его могут оставить, замечает Владимир Бадиян. Вероятен и более затяжной сценарий, но отменить особый правовой режим должны до конца 2023 года, говорит астролог: "Максимум — до конца этого года".

Ранее известный украинский таролог Ирина Клевер рассказала, кто и когда поможет Украине закончить войну, развязанную россией на наших территориях. По ее словам, есть третья сторона, которая сильнее эрефии, и именно она имеет большое влияние на ход боевых действий.