Землю накрыла затяжная магнитная буря: штормить будет неделю

Магнитная буря продлится до начала следующей недели

Землю накроют несколько магнитных бурь в марте. Уделить особое внимание своему здоровью метеозависимые люди должны в ближайшую неделю — надвигается затяжная магнитная буря.

Согласно данным на портале Мeteoagent, буря начнется сегодня, 8 марта, и продлится всю неделю до 14 числа. В этот период возможны перебои со связью и техникой, а также ухудшение самочувствия.

Интенсивность магнитных бурь 8–14 марта будет невысокой — от 2 до 3 баллов. Но, несмотря на это, у людей возможны головные боли, обострение хронических заболеваний и общее ухудшение самочувствия.

Напомним, что магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли на вспышки на Солнце. Когда Солнце выбрасывать сгустки энергии в сторону Земли, геомагнитное поле реагирует на них.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как магнитные бури влияют на технику и связь. Из-за колебаний геомагнитного поля Земли расширяется слой атмосферы.