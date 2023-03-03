В марте Землю накроет магнитна буря: как она повлияет на технику

Техника и связь в этот день могут работать нестабильно

В марте будет несколько опасных дней, когда солнечная активность будет наиболее сильной. Одним из таких дней будет 15 марта, когда ожидается магнитная буря.

Как сообщают на портале Мeteoagent, в этот день активность на Солнце будет средней мощности. Но, несмотря не это, влияние бури на технику может быть ощутимым.

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля Земли длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Под влиянием магнитной бури у животных может меняться поведение и, кроме того, она может приводить к выводу техники из строя.

В среду, 15 марта, ожидается магнитная буря средней мощности с показателем К-index в 4 балла. Ее влияние могут ощутить на себе метеозависимые люди и техника.

Известно, что магнитные бури мешают распространению сигналов в ионосфере. Из-за этого возможны сбои в системе GPS, радиосвязи и спутниковых сигналов. Кроме того, в этот период расширяется атмосфера, что тормозит околоземные спутники и они могут терять высоту.

Помимо этого, магнитные бури могут образовывать электрические токи во всех металлических предметах. Из-за этого случаются перепады напряжений, сгорает техника и ломаются трансформаторы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что мощная магнитная буря ожидается накануне 8 марта. Продлится она целых три дня.