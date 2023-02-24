К Земле близится двухдневная магнитная буря: "накроет" еще на этой неделе

Изменение в магнитном поле планеты могут ощутить метеочувствительные люди

Ученые предупреждают, что скоро Землю накроет магнитная буря, продолжительностью в 2 дня. Плазма, выброшенная Солнцем, достигнет нашей планеты еще на этой неделе — магнитное волнение почувствуется уже в воскресенье, 26 февраля.

Об этом сообщает сайт отслеживания космической погоды Space weather. Пока известно, что это будет незначительная геомагнитная буря класса G1, которая классифицируется как "слабая". Ее последствия будут ощущаться в течение 26-27 февраля (воскресенье, понедельник).

Метеочувствительным людям

Несмотря на все, движущийся к Земле солнечный ветер может спровоцировать незначительные перебои в работе связи и негативно повлиять на самочувствие метеочувствительных людей. Во время геомагнитных бурь они обычно жалуются на головные боли, головокружение и тошноту, неоправданную усталость, обострение хронических болезней и т.д. В такие дни медики в основном рекомендуют:

стараться не нервничать;

больше отдыхать;

не пить кофе и алкоголь, отказаться от курения;

не перегружать свой организм;

держать под рукой запас необходимых лекарств.

Ранее ученые заявляли, что к концу февраля новых колебаний магнитного поля уже не ожидается — следующая магнитная буря должна была добраться до Земли только с наступлением весны. В марте прогнозируют несколько солнечных вспышек, которые начнутся еще в первых числах месяца.