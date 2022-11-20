Кровавая драма под Днепром: женщина убила мужа, ударив его несколько раз в сердце ножом
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Женщине сообщили о подозрении в преднамеренном убийстве
В Днепропетровской области, где на так давно мужчина убил жену с дочерью и покончил с собой, произошла еще одна семейная драма: в одном из городов области во время семейной ссоры женщина лишила жизни собственного мужаю.
Об инциденте рассказали в Отделе коммуникации полиции области.
Согласно информации правоохранителей, 17 ноября около 20:30 в полицию позвонила местная жительница, которая с ужасом сообщила, что зайдя в гости к родственникам, обнаружила в их доме тело свекра с телесными повреждениями.
По прибытию на место трагедии, полицейские подтвердили факт убийства 74-летнего мужчины.
А после проведенного расследования выяснили, что накануне между убитым и его женой произошла ссора, во время которой 69-летняя женщина схватила лежащий на столе нож и несколько раз ударила супруга в сердце.
Нападающую задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.
Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.
К сожалению, семейные ссоры нередко заканчиваются убийством: ранее сообщалось о том, что в Хмельницкой области мужчина жестоко расправился с гражданской женой, а затем пытался убедить судей, что сделал это по неосторожности.