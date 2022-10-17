Родила и жестоко убила: на Бердичевщине вынесли приговор женщине

Ребенок умер через несколько минут после рождения

В Житомирской области суд завершил дело об убийстве матерью собственного новорожденного сына в начале апреля 2022 года. Как отмечается, женщина признана невменяемой и будет проходить принудительное лечение в психиатрической больнице.

Об этом сообщила пресс-служба Бердичевского городского районного суда Житомирской области. Они рассказывают, что 38-летняя женщина самостоятельно родила мальчика и нанесла ему 6 ударов тупым предметом по голове. После этого она выбросила тело в колодец на территории заброшенного подворья.

Тело ребенка пролежало там больше месяца прежде, чем было найдено. Судебно-медицинские эксперты определили, что малыш родился доношенным, был жив после родов, а время между моментом рождения и смерти составляет всего несколько минут.

"В ходе досудебного расследования роженицу отправили на стационарную комиссионную психиатрическую экспертизу, которая засвидетельствовала: на время инкриминируемого преступления женщина страдала умственной отсталостью, из-за чего была лишена способности осознавать свои действия и руководить ими. В судебном заседании она указала, что не понимает, что на неё тогда нашло, но рассказала, как после родов пошла вылить из ведра помои, а потом взяла ребенка и выбросила его", — говорится в сообщении.

Суд признал доказанным, что мать в состоянии невменяемости совершила общественно опасное деяние, предусмотренное статьей 117 УК Украины, и решил применить к ней принудительные меры медицинского характера. Женщина будет госпитализирована в психиатрическое лечебное учреждение со строгим наблюдением.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Ровенской области домашний любимец загрыз младенца. Ребенок не имел шансов выжить в результате укусов.