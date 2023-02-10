День домового: что нельзя делать 10 февраля, чтобы не навлечь беду

Считается, что домовой любит шутить, и не всегда с благими намерениями

В пятницу, 10 февраля, православные отмечают Ефремов день, который также известен как День домового. Согласно поверьям, он любит пошутить, и иногда эти шутки бывают совсем недобрыми. Впрочем, домовой – справедлив: он не любит ссор и плохих хозяев, а вот хорошие хозяева всегда могли рассчитывать на его благосклонность.

Именно поэтому домового обычно пытаются удобрить или угостить. К примеру, наши предки 10 февраля готовили сладкую кашу, которую оставляли на ночь у печи.

Что нельзя делать 10 февраля

Запрещено убивать пауков и других насекомых, ведь это вызовет гнев у домового. Раньше верили, что насекомое – Божий вестник, и если его убить, то семья останется без святого хранителя, и его постигают беды и неудачи.

Нельзя ссориться, потому что это к беде.

Гладить и кормить незнакомых кошек тоже считается плохой приметой этого дня.

За беспорядок дома 10 февраля домовой может наказать плохую хозяйку.

Также раньше верили, если засыпать вечером 10 февраля в полной тишине, кто-нибудь из близких может потерять слух. Лучше перед сном читать сказки.

А вот чтобы задобрить домового, на стол нужно поставить один лишний столовый набор, а в чашку налить молока.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по народным приметам лучше не дарить женщинам, — могут вызвать беду.