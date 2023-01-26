Какой будет Украина после победы в войне: астролог ошеломила прогнозом

Чего ждать после завершения войны с рф

Известный таролог Яна Тимощук, ранее рассказывавшая, что поможет Украине быстрее выиграть войну, теперь ошеломила прогнозом на послевоенное будущее Украины. Эксперт-эзотерик рассказывает, к чему готовиться украинцам и что после нашей победы над россией.

Свое видение будущего Украины астролог выразила в интервью УНИАН. По ее словам, сначала будет достаточно тяжело, однако нам будут помогать другие страны и это заметно улучшит ситуацию. В какой-то момент будет технологический прорыв, причем такой, что мы даже можем оказаться к нему не готовыми, говорит эзотерик.

"В какое-то послевоенное время нам будет достаточно тяжело. Это вопрос экономики. Да, Украина будет отстраиваться. Мне показывает, что уже есть страны, которые берутся за это дело и даже как-то распределяют города, территории. Много будет "умных" городов в плане коммуникации. Будет то, чего раньше не было. Мы даже в технологическом плане не будем к этому готовы", — говорит Тимощук.

Таролог отмечает, что со временем все наладится и "Украина заживет хорошо". Впрочем, на это нужно какое-то время и понимание людей.

Напомним, что на днях карпатский мольфар рассказал, когда умрет путин, а Украина победит в войне. Согласно прогнозу Василия Юращука, на важную дату следует ожидать уже в марте 2023-го.