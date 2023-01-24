Таролог рассказал, будет ли эта война с россией последней для Украины

Эксперт-эзотерик напоминает, что война с россией для нас продолжается уже более четырех столетий

Многие астрологи, тарологи и экстрасенсы уверены в том, что победа Украины в полномасштабной войне будет уже этой весной. Более того, астроэксперты говорят о важных моментах, которые будут уже в феврале.

Однако последняя ли это война с россией? Ответ на этот вопрос имеет таролог Яна Тимощук, которая и рассказала о риске вероятного повторного нападения россии на Украину много лет спустя. Об этом она говорит в интервью УНИАН.

Эксперт-эзотерик говорит, что этот риск существует до тех пор, пока на россии не изменится власть: "С точки зрения астрологии да, это возможно. Для всех нас не секрет, что у нас война с россией продолжается более 400 лет. Это конфликт, который, к сожалению, человечество еще не научилось решать. Возможно, убрать этот конфликт только распадом россии, иначе мы к этому будем возвращаться», — говорит Тимощук.

По ее словам, у Украины будут четкие позиции — наша власть будет кардинально меняться, ведь уже пришли молодые люди и реформаторы. Когда и на россии доберутся до власти такие же люди, "у нас будет возможность завершить с ними конфликты", отмечает таролог.

Ранее мы рассказывали, что ясновидящий назвал переломную дату для Украины в 2023 году. Говорит, в этот день возможно усиление любых сценариев как положительных, так и отрицательных.