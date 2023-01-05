Что готовят на Сочельник: 12 постных блюд, которые обязательно должны быть на столе

Рассказываем, что можно приготовить на Сочельник, учитывая, что все блюда должны быть постными

Уже совсем скоро православных христиан ждет самый светлый праздник года — Рождество Христово. В субботу, 7 января, его будут отмечать те, чей приход не проводил торжественное богослужение 25 декабря. Однако этому великому празднику предшествует не менее важный день – Святой вечер. В этот день с первой звездой, несущей благую весть о рождении Спасителя, вся семья собирается за столом с особыми яствами.

В этот вечер хозяева дома готовят 12 постных блюд, чтобы "задобрить" каждый месяц в новом году. Также эту дюжину связывают с 12-ю апостолами. Что обязательно нужно приготовить на сочельник и с чем связана эта традиция, рассказывают novyny.live.

Особенности подготовки к Сочельнику

Трапеза в предрождественский вечер имеет глубокую обрядовую сущность. Наши предки верили, что она может на весь год обеспечить семье здоровье и благополучие.

Раньше хозяйка почти весь день посвящала праздничным приготовлениям. Причем браться за работу нужно было только с хорошим настроением, иначе еда не удастся, а это уже считается дурной приметой.

Абсолютно все блюда в сочельник должны быть постными, ведь в этот день завершается период Пилиповского поста. Разрешается приготовление блюд с добавлением растительного масла, не попадают под запрет и рыбные блюда. Главными же блюдами, которые ставили на почетное место на столе – в углу под образами – всегда были кутья и узвар.

Символика рождественских блюд

Кутья – основная обрядовая пища. Это символ возрождения жизни и единения с предыдущими поколениями.

– основная обрядовая пища. Это символ возрождения жизни и единения с предыдущими поколениями. Мак – богатство, множественность и защита от злых сил. Считается, что пока злая сила не соберет все макушки, до вас не доберется.

– богатство, множественность и защита от злых сил. Считается, что пока злая сила не соберет все макушки, до вас не доберется. Орехи – это счастливая жизнь. До появления конфет в массовой продаже именно они были самым популярным лакомством.

– это счастливая жизнь. До появления конфет в массовой продаже именно они были самым популярным лакомством. Узвар – очищение тела и души.

– очищение тела и души. Бобовые – плодовитость и приумножение, ведь из одной горошинки произрастает стебель со стручками, наполненными десятками новых горошин.

– плодовитость и приумножение, ведь из одной горошинки произрастает стебель со стручками, наполненными десятками новых горошин. Вареники – символ изобилия. Их делают с грибами, капустой, картофелем, горохом, маком и т.д.

– символ изобилия. Их делают с грибами, капустой, картофелем, горохом, маком и т.д. Постные голубцы – любовь Божия, символ красоты и силы.

– любовь Божия, символ красоты и силы. Рыба и икра – олицетворение жизни.

– олицетворение жизни. Каша – самая древняя еда, которая символизирует здоровье и силу и связывает нас с предками.

Что обязательно нужно приготовить на сочельник

Во время праздничного ужина накануне Рождества Христова на столе обязательно должны быть кутья и узвар, а еще постный борщ или капустник, вареники и выпечка. Остальные блюда готовятся по собственному усмотрению. Но, напомним, что все они должны быть постными.

12 постных блюд на сочельник — что приготовить

По украинским обычаям на стол раньше ставились следующие блюда:

кутья — ее можно делать с пшеницей, злаками, перловкой, рисом или другими крупами;

— ее можно делать с пшеницей, злаками, перловкой, рисом или другими крупами; постный борщ — с грибами, черносливом или ушками (это такие маленькие варенички, которые начиняются грибным фаршем с луком);

— с грибами, черносливом или ушками (это такие маленькие варенички, которые начиняются грибным фаршем с луком); пончики — с чесноком, сушеной зеленью и т.п.;

— с чесноком, сушеной зеленью и т.п.; грибная уха ;

; вареники — с картофелем, капустой, грибами, сливами, грушами и т.п.;

— с картофелем, капустой, грибами, сливами, грушами и т.п.; голубцы — с пшеном, из гречихи, с рисом и тушеной морковью и пастернаком, с рисом и грибами, или голубцы под грибным соусом;

— с пшеном, из гречихи, с рисом и тушеной морковью и пастернаком, с рисом и грибами, или голубцы под грибным соусом; маринованная сельдь;

маринованные грибы ;

; жареная, печеная или заливная рыба;

тушеная или квашеная капуста;

фасоль;

узвар;

всякие овощи — свежие, тушеные, вареные;

— свежие, тушеные, вареные; салаты — из свеклы и чернослива, из свеклы и очищенной сельди, из соленых огурцов, кислой капусты и лука, из белой фасоли и т.п.;

— из свеклы и чернослива, из свеклы и очищенной сельди, из соленых огурцов, кислой капусты и лука, из белой фасоли и т.п.; сеченики из гороха;

фасолевые блины;

постные деруны ;

вареный картофель , смазанный толченым чесноком с подсолнечным маслом ;

, ; гороховая каша ;

; банош;

пирог с рыбой;

калачи;

блины — например, гречневые;

— например, гречневые; кисель.

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