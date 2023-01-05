Что готовят на Сочельник: 12 постных блюд, которые обязательно должны быть на столе
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Рассказываем, что можно приготовить на Сочельник, учитывая, что все блюда должны быть постными
Уже совсем скоро православных христиан ждет самый светлый праздник года — Рождество Христово. В субботу, 7 января, его будут отмечать те, чей приход не проводил торжественное богослужение 25 декабря. Однако этому великому празднику предшествует не менее важный день – Святой вечер. В этот день с первой звездой, несущей благую весть о рождении Спасителя, вся семья собирается за столом с особыми яствами.
В этот вечер хозяева дома готовят 12 постных блюд, чтобы "задобрить" каждый месяц в новом году. Также эту дюжину связывают с 12-ю апостолами. Что обязательно нужно приготовить на сочельник и с чем связана эта традиция, рассказывают novyny.live.
Особенности подготовки к Сочельнику
Трапеза в предрождественский вечер имеет глубокую обрядовую сущность. Наши предки верили, что она может на весь год обеспечить семье здоровье и благополучие.
Раньше хозяйка почти весь день посвящала праздничным приготовлениям. Причем браться за работу нужно было только с хорошим настроением, иначе еда не удастся, а это уже считается дурной приметой.
Абсолютно все блюда в сочельник должны быть постными, ведь в этот день завершается период Пилиповского поста. Разрешается приготовление блюд с добавлением растительного масла, не попадают под запрет и рыбные блюда. Главными же блюдами, которые ставили на почетное место на столе – в углу под образами – всегда были кутья и узвар.
Символика рождественских блюд
- Кутья – основная обрядовая пища. Это символ возрождения жизни и единения с предыдущими поколениями.
- Мак – богатство, множественность и защита от злых сил. Считается, что пока злая сила не соберет все макушки, до вас не доберется.
- Орехи – это счастливая жизнь. До появления конфет в массовой продаже именно они были самым популярным лакомством.
- Узвар – очищение тела и души.
- Бобовые – плодовитость и приумножение, ведь из одной горошинки произрастает стебель со стручками, наполненными десятками новых горошин.
- Вареники – символ изобилия. Их делают с грибами, капустой, картофелем, горохом, маком и т.д.
- Постные голубцы – любовь Божия, символ красоты и силы.
- Рыба и икра – олицетворение жизни.
- Каша – самая древняя еда, которая символизирует здоровье и силу и связывает нас с предками.
Что обязательно нужно приготовить на сочельник
Во время праздничного ужина накануне Рождества Христова на столе обязательно должны быть кутья и узвар, а еще постный борщ или капустник, вареники и выпечка. Остальные блюда готовятся по собственному усмотрению. Но, напомним, что все они должны быть постными.
12 постных блюд на сочельник — что приготовить
По украинским обычаям на стол раньше ставились следующие блюда:
- кутья — ее можно делать с пшеницей, злаками, перловкой, рисом или другими крупами;
- постный борщ — с грибами, черносливом или ушками (это такие маленькие варенички, которые начиняются грибным фаршем с луком);
- пончики — с чесноком, сушеной зеленью и т.п.;
- грибная уха;
- вареники — с картофелем, капустой, грибами, сливами, грушами и т.п.;
- голубцы — с пшеном, из гречихи, с рисом и тушеной морковью и пастернаком, с рисом и грибами, или голубцы под грибным соусом;
- маринованная сельдь;
- маринованные грибы;
- жареная, печеная или заливная рыба;
- тушеная или квашеная капуста;
- фасоль;
- узвар;
- всякие овощи — свежие, тушеные, вареные;
- салаты — из свеклы и чернослива, из свеклы и очищенной сельди, из соленых огурцов, кислой капусты и лука, из белой фасоли и т.п.;
- сеченики из гороха;
- фасолевые блины;
- постные деруны;
- вареный картофель, смазанный толченым чесноком с подсолнечным маслом;
- гороховая каша;
- банош;
- пирог с рыбой;
- калачи;
- блины — например, гречневые;
- кисель.
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