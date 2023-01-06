Популярные гадания в ночь на Рождество: узнайте, ждет ли вас счастье, любовь и богатство

Существует много интересных рождественских гаданий

В субботу, 7 января 2023 года, в Украине будут отмечать Рождество Христово по юлианскому календарю. Накануне этого важного для христиан праздника, в Сочельник, наши предки любили гадать. Считается, что в период Святок открывается некий энергетический портал и можно узнать ответы на многие вопросы.

"Телеграф" публикует подборку популярных рождественских гаданий, которые можно провести в ночь с 6 на 7 января. Узнайте, что ждет вас в 2023 году. Девушки также могут поинтересоваться именем и личностью будущего возлюбленного.

Гадания на суженого в Рождество

Есть несколько популярных гаданий в ночь с 6 на 7 января, с помощью которых одинокие девушки пытаются узнать о своей половинке.

Гадания на сновидения:

Перед сном съешьте что-то соленое, но не запивайте водой. Лягте в постель и произнесите фразу "Суженый, ряженый, приди ко мне и дай мне напиться". Кто придет во сне и напоит вас, тот, считается, и станет вашим супругом.

Перед сном положите под подушку ножницы и хлеб. Считается, что в таком случае вам приснится будущий муж.

Возьмите миску с водой и небольшую деревянную палочку. Перед сном поместите палочку в воду, поставьте под кровать и скажите "Суженый, приди, меня через мостик перевести". Тот, кого вы увидите во сне, и есть ваш суженый.

Положите под подушку расческу со словами "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Ложитесь спать. Во сне вам явиться мужчина, который расчешет ваши волосы – ваш будущий возлюбленный.

Перед тем, как лечь спать, поместите под подушку четырех королей и произнесите "Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот да приснится мне во сне". Кто будет вашим любимым, зависит от "короля", который приснится. Вот подсказка: пиковый король — старик и ревнивец, червонный – молодой богач, крестовый — военный или бизнесмен, бубновый – желанный жених.

Также можно погадать на суженого в Рождество с помощью полотенца. Ночью вывесите за окно белое полотенце со словами "Суженый-ряженый, приди и утрися". Утром достаньте ткань. Если полотенце совершенно сухое – замужества в этом году не ждите, мокрое – готовьтесь к свадьбе.

Рождественское гадание на удачу

Есть одно популярное гадание в ночь на Рождество, для которого понадобится один доступный фрукт. После рождественского ужина возьмите одно или несколько яблок и разрежьте каждый фрукт пополам. Присмотритесь к серединке если внутри найдете звездочку правильной формы из косточек — этот год будет счастливым.

Гадание на деньги в Рождество

Накануне Сочельника возьмите несколько бумажных купюр разного номинала. Каждую из банкнот сверните в трубочку, поместите в мешок из плотной ткани. Вы не должны видеть, что внутри. В ночь на Рождество наугад потяните один из свертков. Чем выше номинал вам попался, тем более удачный год вас ожидает в плане денег.

Ранее "Телеграф" рассказывал о необычных ритуалах на деньги и удачу в Рождественскую ночь.