Рождественский Сочельник 6 января: что категорически нельзя делать в этот день
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Во время Святого ужина нельзя много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола
В субботу, 7 января, православные восточного обряда будут отмечать важнейшее церковное событие, причисляемое к великим двенадцати праздникам — Рождество Христово. Однако перед этим великим днем, когда празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии, отмечают канун Рождества — Сочельник (Святой Вечер, Богатая кутья, Коляда). Это не менее важный день, который имеет множество примет и запретов.
Первое, что стоит отметить, что на Рождественский сочельник 6 января припадает последний день строжайшего Рождественского поста, и до появления первой "вечерней звезды", которая когда-то известила о рождении Спасителя, ничего нельзя есть. А когда стемнеет, принято всей семьей садиться за стол, на который по традиции ставят 12 постных блюд по количеству апостолов.
Что еще нельзя делать в Святой Вечер "Телеграф" рассказывает далее.
Что нельзя делать в Сочельник 6 января
- Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, выносить мусор из дома, поскольку это сулит несчастье.
- Нельзя 6 января садиться за рождественский стол, надев старую, а также черную одежду, иначе год пройдет в слезах и трудностях.
- Запрещено спорить, ругаться и злословить.
- Нельзя ходить в лес на охоту, а также резать домашний скот.
- В праздник лучше воздержаться от стрижки.
- В этот день нельзя быть скупым.
- 6 января нельзя шить, вязать, вышивать.
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