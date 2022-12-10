Денежные приметы на Новый год 2023: как привлечь в свою жизнь богатство

В вашем доме должен обязательно быть талисман с изображением хозяина 2023 года

Новый год — это время чудес и исполнения всех желаний. Наверняка каждый хотя бы раз, но жег в бокале шампанского записку с желанием, чтобы оно сбылось. Если вы верите в волшебство новогодней ночи, предлагаем вам ознакомиться с приметами, которые обязательно делают вас богаче.

Однако прежде чем перейти к приметам, хотим вам напомнить — что ни в коем случае не стоит занимать деньги перед Новым годом, так же лучше и не давать в долг. Такие действия приведут лишь к нищете.

Денежные приметы на Новый год 2023

Возьмите 7 свечей (зеленого цвета), и зажечь их 31 декабря. Оставьте их гореть в комнате до конца.

Положите в карман одежды, в которой будете праздновать год Черного Водяного Кролипка денежную купюру. Потом ее нужно положить в кошелек и носить с собой как талисман.

Старайтесь планировать дорогие покупки на конец года, лишь тогда они будут в радость.

Небольшое количество монет положите в мешочек (желательно красного оттенка). Завяжите и отправьте в холодильник на дальнюю полку.

В центре квартиры поставьте копилку в виде Кролика. В нее нужно постоянно кидать монеты и купюры. Откройте ее лишь в конце 2023 года откройте ее, лучше всего приобрести на эти деньги что-то, что будет талисманом для привлечения богатства: к примеру сувенирную монету или статуэтку, которая притягивает деньги (жаба на монетах).

Как только пробьют куранты, откройте входную дверь, чтобы в жилище зашла финансовая удача.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие денежные приметы сулят бедность и нищету.