Что нельзя делать дома, чтобы не привлечь бедность: 5 ошибок, которые совершают все

Ни в коем случае не копите дома хлам

Согласно народным приметам, некоторые наши действия способны привлекать в нашу жизнь деньги. К примеру, выращивание толстянки способно завлечь в дом денежную энергию. А вот что нельзя делать дома, чтобы не привлечь бедность, мы расскажем сегодня.

Что нельзя делать, чтобы не притянуть бедность

Не выносите мусор вечером

По примете такое занятие может не только стать причиной оттока финансов, но и привлечь в жизнь неприятности, пишет slovofraza.com. Лучше всего убираться утром, когда солнце уже поднялось над горизонтом. Кроме того, эзотерики советуют выбрасывать мусор в непрозрачных пакетах, чтобы никто не мог сглазить вас по дороге к помойке.

Не копите хлам

Вещи, притягивающие бедность, можно найти в каждом доме, и от них нужно избавляться. Пустые бутылки, старые газеты, рваная и пришедшая в негодность одежда, грязная обувь и посуда со сколами не принесут в ваш дом радости и процветания. Найдите время для того, чтобы хорошенько прибраться в жилище, и наконец-то избавиться от всего, что загромождает пространство. Разберите кладовки, антресоли и балконы, уберите пыль и паутину, которые притягивают отрицательную энергетику. К тому же пыль может стать причиной заболеваний, поэтому ей не место в вашем доме.

Не разбрасывайте деньги по дому

Тем более не кладите их на обеденный стол. Финансы не любят пренебрежительного к ним отношения и не будут задерживаться у вас. Каждая купюра должна лежать в кошельке или в специальном месте для хранения, а монеты — в отдельном кармашке.

Не давайте денег в долг

Особенно в вечернее время, и когда Луна находится в убывающей фазе. В этот период увеличивается вероятность больше никогда не увидеть своих денег.

Отдавать свои сбережения можно на растущую Луну. Соблюдение этого простого правила поможет избежать финансовых трудностей.

Не стойте на пороге

Этого нельзя делать, чтобы не перегораживать финансовые потоки, и не передавайте ничего через порог. По поверьям порог — это сакральное место, и пренебрежительное отношение к нему может отрицательно отразиться на денежном благополучии.

Ранее "Телеграф" писал, где строго запрещено хранить деньги, чтобы не обеднеть.