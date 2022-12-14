Как одеться на Новый год Кролика на удачу: счастливые цвета

Для каждого знака восточного гороскопа есть свой подходящий наряд

На смену Тигру придет Кролик, если следовать восточному гороскопу. В китайской астрологии год Кролика ассоциируется с добротой, чувствительностью и творчеством. Покровитель года определяет счастливые цвета 2023 года — лазурно-голубой, зеленое яблоко, красный и жемчужно-белый. Считается, что если правильно одеться в Новый год 2023, то можно привлечь удачу в свою жизнь.

"Телеграф" рассказывает, какие цвета любит символ 2023 года Водяной Кролик и как одеться для встречи Нового года. Если вы уже начали продумывать наряд для новогодней ночи, то стоит обратить внимание на рекомендации для каждого из знаков китайского гороскопа.

Одна из главных традиций на китайский Новый год – надевать новую одежду, пишет thechinesezodiac. Китайцы следуют этому правилу сотни лет. В прошлом новая одежда была роскошью, которую могли позволить себе только богачи. Остальные же надевали на праздник новую вещь, чтобы продемонстрировать свое богатство и социальный статус. Сегодня эта традиция имеет иное значение: надевая новую одежду вы празднуете начало нового года и словно открываете чистый лист в жизни. Достаточно надеть хотя бы один новый аксессуар.

Считается, что цвет одежды имеет символическое значение, а красный является самым благоприятным цветом. Красный цвет ассоциируется с удачей, счастьем и процветанием и, как полагают китайцы, отпугивает злых духов. Чтобы задобрить символ года, можно уделить внимание новогоднему наряду и прислушаться к небольшим рекомендациям касательно одежды и ее цвета.

Как одеться на Новый год 2023 каждому из знаков китайского гороскопа:

Крыса – кружева, ярко-красный и черный цвет.

– кружева, ярко-красный и черный цвет. Бык – комфортный образ, в котором можно свободно двигаться.

– комфортный образ, в котором можно свободно двигаться. Тигр – гламурный и элегантный образ, классический стиль.

– гламурный и элегантный образ, классический стиль. Кролик – традиционная для своей страны одежда.

– традиционная для своей страны одежда. Дракон – наряд с соблюдением последних трендов.

– наряд с соблюдением последних трендов. Змея – простой и не очень броский образ.

– простой и не очень броский образ. Лошадь – роскошь и помпезность.

– роскошь и помпезность. Овца – обычный опрятный комплект одежды.

– обычный опрятный комплект одежды. Обезьяна – темные цвета – гранатовый и серый, облегающий крой, кожа, бархат.

– темные цвета – гранатовый и серый, облегающий крой, кожа, бархат. Петух – одежда из собственного гардероба, предназначенная для особого случая; классический стиль.

– одежда из собственного гардероба, предназначенная для особого случая; классический стиль. Собака – наряд, подобранный под настроение.

– наряд, подобранный под настроение. Свинья – классические, традиционные или деловые образы.

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