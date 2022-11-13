Почему нельзя дарить второй половинке телефон: неожиданные приметы
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Такой презент привлечет предательство и разрыв отношений
Мобильные телефоны прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Они упрощают ее, делают жизнь комфортнее и практичнее.
Не стоит удивляться, что гаджет становиться хорошим подарком для близкого человека. Однако, как оказалось, такой технологический презент не несет ничего хорошего в отношения двух любящих людей. Об этом пишет meta.
Почему нельзя дарить телефон любимому человеку
- если подарить телефон девушке, то это может привести к разрыву в отношениях;
- если подарить телефон парню, то это может привести к изменам;
- если жена подарит телефон мужу, то это может привести к появлению у него любовницы;
- если муж подарит жене телефон, то это может привести к появлению у неё мелких хлопот.
Чтобы избежать негативных последствий этих примет, можно пойти в магазин вместе с тем, кому планируется такой подарок.
В любом случае чтобы не омрачить праздник имениннику, следует поздравить его. Красивые открытки и картинки ко дню рождения есть в материалах "Телеграфа".