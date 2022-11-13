Почему нельзя дарить второй половинке телефон: неожиданные приметы

Такой презент привлечет предательство и разрыв отношений

Мобильные телефоны прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Они упрощают ее, делают жизнь комфортнее и практичнее.

Не стоит удивляться, что гаджет становиться хорошим подарком для близкого человека. Однако, как оказалось, такой технологический презент не несет ничего хорошего в отношения двух любящих людей. Об этом пишет meta.

Почему нельзя дарить телефон любимому человеку

если подарить телефон девушке, то это может привести к разрыву в отношениях;

если подарить телефон парню, то это может привести к изменам;

если жена подарит телефон мужу, то это может привести к появлению у него любовницы;

если муж подарит жене телефон, то это может привести к появлению у неё мелких хлопот.

Чтобы избежать негативных последствий этих примет, можно пойти в магазин вместе с тем, кому планируется такой подарок.

В любом случае чтобы не омрачить праздник имениннику, следует поздравить его. Красивые открытки и картинки ко дню рождения есть в материалах "Телеграфа".