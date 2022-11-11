Никаких носков и косметики для душа: список подарков, которые запрещено дарить родным

Такие презенты могут только навредить вашим близким.

Выбор подарка, особенно для близкого человека — это часто очень сложное решение, ведь хочется, чтобы презент и был полезен, и понравился вашим родным. Однако не все вещи, даже полезные, можно преподносить в качестве подарка. К примеру, эзотерики не рекомендуют вручать в качестве презента полотенце.

Увы, но запреты на одних полотенцах не заканчиваются, и есть еще, как минимум, 8 предметов, от которых стоит отказаться, сообщает Ukr.Media. О вещах, которые нельзя дарить родным и знакомым, ведь они привлекают несчастья — читайте далее.

Какие подарки нельзя дарить родственникам:

Часы — могут остановить время удачи и счастливой жизни, и привнести в дом ссоры и уныние.

— могут остановить время удачи и счастливой жизни, и привнести в дом ссоры и уныние. Ножи и ножницы — могут стать причиной серьезных ссор и раздоров, а также эти острые предметы укорачивают жизнь и разрывают отношения с окружающими.

— могут стать причиной серьезных ссор и раздоров, а также эти острые предметы укорачивают жизнь и разрывают отношения с окружающими. Зеркала — уносят красоту, молодость и радость.

— уносят красоту, молодость и радость. Носовые платки — согласно приметам, вместе с ними в дом приходят чужие слезы и неприятности. Также такой презент может привести к долгой разлуке.

— согласно приметам, вместе с ними в дом приходят чужие слезы и неприятности. Также такой презент может привести к долгой разлуке. Носки — особенно нельзя, чтобы такой подарок делала жена мужу, иначе он может уйти из дома.

— особенно нельзя, чтобы такой подарок делала жена мужу, иначе он может уйти из дома. Косметика для душа и умывания - такой подарок может привести к тому, что кто-то "смоется" из жизни виновника торжества. И это не обязательно кто-то плохой.

- такой подарок может привести к тому, что кто-то "смоется" из жизни виновника торжества. И это не обязательно кто-то плохой. Жемчуг — символизирует слезы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя носить на пальце сломанное кольцо. А также мы писали, какие вещи ни в коем случае не стоит выбрасывать из дома.