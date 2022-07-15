Что делать, чтобы не стать нищим: приметы, которые сулят богатство и благополучие

Проверенные временем денежные приметы работают на 100%

В большинстве случаев причиной бедности и неумения рационально распоряжаться деньгами являются наши привычки, а не различные суеверия. Однако многие все еще придерживаются примет, связанных с деньгами.

Денежные приметы всегда привлекали внимание людей, пишет rsute. И многие уверяют, что они действительно работают. Рассказываем, что можно и нельзя делать с деньгами, чтобы не стать нищим, а, наоборот, привлечь в свою жизнь богатство и благополучие.

Что делать, чтобы привлечь деньги

Положите в кошелек "купюру на счастье". Она может иметь разный номинал и лежать среди основных денег. Ее нельзя тратить.

Нельзя считать чужие деньги, потому что свои деньги никогда водиться не будут.

Во время большой покупки платите купюрами, которые предварительно были сложены пополам.

Не нужно собирать деньги ради денег. Финансы нужно пускать в дело. Это считается естественным круговоротом событий, ведь потраченные деньги снова вернутся.

Вечером не одалживайте деньги. После заката их также нельзя пересчитывать.

Деньги, которые были получены в результате обмана или насилия, заберут счастье и успех.

Покупайте новый кошелек во время растущей Луны, чтобы вместе с ночным светилом рос и финансовый успех.

Ранее "Телеграф" писал, где категорически нельзя хранить деньги в доме.