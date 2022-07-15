Что делать, чтобы не стать нищим: приметы, которые сулят богатство и благополучие
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Проверенные временем денежные приметы работают на 100%
В большинстве случаев причиной бедности и неумения рационально распоряжаться деньгами являются наши привычки, а не различные суеверия. Однако многие все еще придерживаются примет, связанных с деньгами.
Денежные приметы всегда привлекали внимание людей, пишет rsute. И многие уверяют, что они действительно работают. Рассказываем, что можно и нельзя делать с деньгами, чтобы не стать нищим, а, наоборот, привлечь в свою жизнь богатство и благополучие.
Что делать, чтобы привлечь деньги
- Положите в кошелек "купюру на счастье". Она может иметь разный номинал и лежать среди основных денег. Ее нельзя тратить.
- Нельзя считать чужие деньги, потому что свои деньги никогда водиться не будут.
- Во время большой покупки платите купюрами, которые предварительно были сложены пополам.
- Не нужно собирать деньги ради денег. Финансы нужно пускать в дело. Это считается естественным круговоротом событий, ведь потраченные деньги снова вернутся.
- Вечером не одалживайте деньги. После заката их также нельзя пересчитывать.
- Деньги, которые были получены в результате обмана или насилия, заберут счастье и успех.
- Покупайте новый кошелек во время растущей Луны, чтобы вместе с ночным светилом рос и финансовый успех.
Ранее "Телеграф" писал, где категорически нельзя хранить деньги в доме.