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Как не остаться с пустым кошельком: приметы, которые сулят сказочное богатство и достаток

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Народные приметы о деньгах Новость обновлена 10 ноября 2022, 10:11
Народные приметы о деньгах. Фото freepik.com

Прислушайтесь к народной мудрости, чтобы разбогатеть

Как правило, основной причиной бедности является неумение рационально распоряжаться своими финансами. Однако многие все еще придерживаются народных примет и суеверий, связанных с деньгами.

Все мы хотим быть уверенными в том, что сделали все для того, чтобы не остаться с пустым кошельком. Поэтому не будет лишним прислушаться к народной мудрости. Как пишет meta, существует восемь проверенных примет, связанные с деньгами.

Народные приметы для привлечения богатства

  1. Уважительное отношение к деньгам обеспечивает регулярные финансовые поступления.
  2. Бережно обращайтесь с банкнотами, держите их в хорошем кошельке, сортируйте по номиналу.
  3. Не давайте страху ухудшит ваше финансовое положение. Не бойтесь тратить деньги, балуйте себя покупками.
  4. Радуйтесь любому приходу денег.
  5. Делайте полезные инвестиции в имущество или бизнес. Это приумножит ваш капитал.
  6. Ищите дополнительные источники дохода, не стоит надеяться на один.
  7. Если вы случайно уронили кошелек и рассыпали деньги, то их обязательно нужно собрать с помощью правой руки, но оставить на полу как минимум одну монетку.
  8. После гостей снимите скатерть со стола и вытряхните ее на улицу. Так вы привлечете семейный достаток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие денежные приметы сулят бедность и нищету.

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#Деньги #Приметы #Богатство #Народные приметы