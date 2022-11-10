Как не остаться с пустым кошельком: приметы, которые сулят сказочное богатство и достаток
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Прислушайтесь к народной мудрости, чтобы разбогатеть
Как правило, основной причиной бедности является неумение рационально распоряжаться своими финансами. Однако многие все еще придерживаются народных примет и суеверий, связанных с деньгами.
Все мы хотим быть уверенными в том, что сделали все для того, чтобы не остаться с пустым кошельком. Поэтому не будет лишним прислушаться к народной мудрости. Как пишет meta, существует восемь проверенных примет, связанные с деньгами.
Народные приметы для привлечения богатства
- Уважительное отношение к деньгам обеспечивает регулярные финансовые поступления.
- Бережно обращайтесь с банкнотами, держите их в хорошем кошельке, сортируйте по номиналу.
- Не давайте страху ухудшит ваше финансовое положение. Не бойтесь тратить деньги, балуйте себя покупками.
- Радуйтесь любому приходу денег.
- Делайте полезные инвестиции в имущество или бизнес. Это приумножит ваш капитал.
- Ищите дополнительные источники дохода, не стоит надеяться на один.
- Если вы случайно уронили кошелек и рассыпали деньги, то их обязательно нужно собрать с помощью правой руки, но оставить на полу как минимум одну монетку.
- После гостей снимите скатерть со стола и вытряхните ее на улицу. Так вы привлечете семейный достаток.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие денежные приметы сулят бедность и нищету.