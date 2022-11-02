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Почему в день рождения нельзя стричься и другие приметы, связанные с праздником

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Народные приметы и суеверия про свой день рождения Новость обновлена 02 ноября 2022, 08:36
Народные приметы и суеверия про свой день рождения. Фото pixabay.com

С праздником, который отмечается в жизни каждого человека один раз в год, связано немало суеверий

День рождения является важным для каждого человека ярким и запоминающимся событием.

С этим праздником связано много народных примет и суеверий, о которых стоит знать любому. О главных из них пишет meta.

Что нельзя делать в свой день рождения:

  • Думать о долгах и финансовых проблемах.
  • Стричься — сулит проблемы со здоровьем.
  • Одалживать деньги, иначе проживете весь следующий год у бедности.
  • Принимать такие подарки: букет из четного количества цветов, моющие средства, режущие предметы, головные уборы, кошельки, копилки, часы.
  • Готовить гостям блины и есть их в этот день.
  • Громко праздновать 40 лет. Считается, что ангел-хранитель покидает человека в 40-летие и в этот день он остается без защиты высших сил.
  • Отмечать день рождения заранее – так вы сокращаете свои годы жизни.

В любом случае чтобы не омрачить праздник имениннику, следует поздравить его. Красивые открытки и картинки ко дню рождения есть в материалах "Телеграфа".

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#День рождения #Приметы #Народные приметы