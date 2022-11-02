Почему в день рождения нельзя стричься и другие приметы, связанные с праздником

С праздником, который отмечается в жизни каждого человека один раз в год, связано немало суеверий

День рождения является важным для каждого человека ярким и запоминающимся событием.

С этим праздником связано много народных примет и суеверий, о которых стоит знать любому. О главных из них пишет meta.

Что нельзя делать в свой день рождения:

Думать о долгах и финансовых проблемах.

и финансовых проблемах. Стричься — сулит проблемы со здоровьем.

— сулит проблемы со здоровьем. Одалживать деньги , иначе проживете весь следующий год у бедности.

, иначе проживете весь следующий год у бедности. Принимать такие подарки : букет из четного количества цветов, моющие средства, режущие предметы, головные уборы, кошельки, копилки, часы.

: букет из четного количества цветов, моющие средства, режущие предметы, головные уборы, кошельки, копилки, часы. Готовить гостям блины и есть их в этот день.

Громко праздновать 40 лет . Считается, что ангел-хранитель покидает человека в 40-летие и в этот день он остается без защиты высших сил.

. Считается, что ангел-хранитель покидает человека в 40-летие и в этот день он остается без защиты высших сил. Отмечать день рождения заранее – так вы сокращаете свои годы жизни.

В любом случае чтобы не омрачить праздник имениннику, следует поздравить его. Красивые открытки и картинки ко дню рождения есть в материалах "Телеграфа".