Почему в день рождения нельзя стричься и другие приметы, связанные с праздником
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С праздником, который отмечается в жизни каждого человека один раз в год, связано немало суеверий
День рождения является важным для каждого человека ярким и запоминающимся событием.
С этим праздником связано много народных примет и суеверий, о которых стоит знать любому. О главных из них пишет meta.
Что нельзя делать в свой день рождения:
- Думать о долгах и финансовых проблемах.
- Стричься — сулит проблемы со здоровьем.
- Одалживать деньги, иначе проживете весь следующий год у бедности.
- Принимать такие подарки: букет из четного количества цветов, моющие средства, режущие предметы, головные уборы, кошельки, копилки, часы.
- Готовить гостям блины и есть их в этот день.
- Громко праздновать 40 лет. Считается, что ангел-хранитель покидает человека в 40-летие и в этот день он остается без защиты высших сил.
- Отмечать день рождения заранее – так вы сокращаете свои годы жизни.
В любом случае чтобы не омрачить праздник имениннику, следует поздравить его. Красивые открытки и картинки ко дню рождения есть в материалах "Телеграфа".