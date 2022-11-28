Где нельзя ставить зеркало в доме: привлечете проблемы и негатив в вашу жизнь

Есть несколько важных примет о зеркале

Эзотерики и сторонники фэн-шуй уделяют много внимания как выбору комнатных растений для выращивания дома, так и расположению различных предметов и вещей в жилище. Особо осторожно они советуют подходить к вопросу размещения зеркала. Раньше оно часто становилось атрибутом различных ритуалов и обрядов.

Существует много примет о зеркале, пишет stb.ua, но одна из самых главных касается выбора места для него в спальне, а именно: нельзя вешать или ставить зеркало напротив кровати. Из-за такого расположения атмосфера в доме может ухудшиться, в семье начнутся разлады и ссоры.

По словам эзотериков, зеркальная поверхность может стать неким проводником для потусторонних сил. Кроме того, отражающая поверхность во время сна может забирать силы человека, что чревато усталостью и апатией. Одна из примет гласит, что если в зеркале отражаются углы кровати, то в семейных отношений жди беды. А вот отображение не только кровати, а и дверей может повлечь проблемы на работе.

Также существует поверье, что зеркало напротив спального места может сулить тем, у кого нет половинки, одиночество. Парам не рекомендуется устанавливать зеркало у изголовья или на потолке, считается, что это привлечет конфликты и трудности в отношениях.

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