Птица стучится в окно или залетела в комнату: приметы, которые предвещают крутые перемены
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Суеверия можно трактовать также в зависимости от вида птиц
На Руси верили, что эти милые существа являются посланниками Бога. И хотя некоторым видам птиц уже грозит вымирание, люди не перестают придавать им особое значение.
Что по приметам означает птица, залетевшая в дом? Как пишет meta, птицы являются символом судьбоносного знака и их появление в доме предвещает для хозяев кардинальные перемены, но они могут быть как позитивными, так и негативными.
Что сулит птица, залетевшая в дом
- Птица залетела и села куда-то – предвещает пополнение в семье или в дом кто-то переедет жить.
- Если птица что-то держит в клюве – ожидают проблемы со здоровьем.
- Птица неспокойно летает по комнате – к смерти родственников.
- Птица стучится в окно – ожидают кардинальные перемены в жизни.
Также приметы наши предки трактовали в зависимости от вида залетевшей в дом птицы:
- Голубь – к замужеству или беременности.
- Ласточка – к приятным жизненным переменам.
- Синица – к горю или смерти.
- Соловей – к богатству.
- Воробей, ворон, кукушка и дрозд – к беде.
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