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Птица стучится в окно или залетела в комнату: приметы, которые предвещают крутые перемены

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
К чему птица залетает в дом Новость обновлена 15 ноября 2022, 10:43
К чему птица залетает в дом. Фото gorodskievesti

Суеверия можно трактовать также в зависимости от вида птиц

На Руси верили, что эти милые существа являются посланниками Бога. И хотя некоторым видам птиц уже грозит вымирание, люди не перестают придавать им особое значение.

Что по приметам означает птица, залетевшая в дом? Как пишет meta, птицы являются символом судьбоносного знака и их появление в доме предвещает для хозяев кардинальные перемены, но они могут быть как позитивными, так и негативными.

Что сулит птица, залетевшая в дом

  • Птица залетела и села куда-то – предвещает пополнение в семье или в дом кто-то переедет жить.
  • Если птица что-то держит в клюве – ожидают проблемы со здоровьем.
  • Птица неспокойно летает по комнате – к смерти родственников.
  • Птица стучится в окно – ожидают кардинальные перемены в жизни.

Также приметы наши предки трактовали в зависимости от вида залетевшей в дом птицы:

  • Голубь – к замужеству или беременности.
  • Ласточка – к приятным жизненным переменам.
  • Синица – к горю или смерти.
  • Соловей – к богатству.
  • Воробей, ворон, кукушка и дрозд – к беде.

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