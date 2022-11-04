Какие обручальные кольца нельзя выбирать молодоженам: можно поставить под угрозу собственное счастье

Правильно подобранные кольца — залог счастливой семейной жизни.

Чтобы супружеская жизнь прошла гладко, нужно ответственно подойти к выбору обручальных колец. Увы, но иногда даже "вау, какие красивые" могут серьезно навредить будущим супругам. Как же не ошибиться в выборе, и какие варианты стоит отмести в первую очередь, рассказывают народные приметы.

От выбора обручальных колец, которые являются одним из самых главных атрибутов свадьбы, может зависеть судьба новоиспеченной семьи, сообщает Ukr.Media. Еще с древних времен появилось несколько важных примет и запретов, которые помогали молодоженам правильно выбрать кольца.

Какие обручальные кольца нельзя покупать на свадьбу

Обручальные кольца должны быть гладкими — от рифленых, с камнями, с гравировкой и другими "украшательствами" стоит отказаться. Гладенькое кольцо является залогом долгой и счастливой жизни в паре. В качестве исключения, на женских украшениях можно допустить небольшой бриллиант или изумруд.

Нельзя выбирать разные кольца — украшения должны быть максимально одинаковыми. Исключение небольшой камешек, о чем мы писали выше.

Откажитесь от серебра и платины — обручальные кольца должны быть только из золота, металла, который находится под покровительством Солнца. Также можно выбрать модели из белого золота.

Кольца по наследству — можно принимать в подарок только тогда, когда вы уверенны, что их предыдущие владельцы прожили счастливую семейную жизнь.

И обязательный пункт — обручальные кольца молодожены должны выбирать и покупать совместно. Такой шаг является залогом долгой и крепкой семейной жизни.

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